MURINJO BACIO NAVIJAČE U TRANS! Obratio im se na predstavljanju, i kupio ih za sva vremena

Nedavno je kao grom iz vedra neba odjeknula vest da legendarni Žoze Murinjo preuzima Fenerbahče.

Murinjo je dvogodišnji ugovor potpisao pred nekoliko desetina hiljada navijača na stadionu Fenerbahčea "Šukru Saračoglu" u Istanbulu.

Murinjo je na predstavljanju u Istanbulu jednom izjavom bacio navijače u trans.

- Ovaj dres je moja koža! - rekao je Murinjo.

🚨 José Mourinho: "This shirt is my skin."



(🎥@BeINSPORTSTR)pic.twitter.com/Ymm9WCe0SG