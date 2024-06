Englezi u strahu od Srba – Plaše se huligana

Engleski mediji posvećuju ogromnu pažnju navijačima uoči otvaranja EURO protiv Srbije.

Dve selekcije sastaće se u Gelzenkirhenu, na stadionu poznatom po cevovodu za pivo.

Međutim, zbog dobro poznate istorije navijača iz obe zemlje, domaćin je odlučio da se samo tokom te utakmice na celom EURO toči pivo sa niskim procentom alkohola od 2,8 odsto.

U Gelzenkirhenu se očekuje oko 40.000 navijača Engleske.

S druge strane, organizator najavljuje dolazak 5-8 hiljada navijača Srbije, navode "Gardijan" i "Dejli mejl".

Lokalna policija je upozorila Engleze da bi među njima moglo da bude oko 500 huligana koji bi mogli da traže fizički obračun sa ostrvljanima.

"Najveći izazov za nas biće idenfitikovanje nasilnih grupa u ranoj fazi, njihovo mirno odvajanje od onih koji poštuju zakone", rekao je šef policije u Gelzenkirhenu Peter Bot.

Iako ranije poznati po žestokim ekscesima širom Evrope, za razliku od 600 uhapšenih tokom EURO 2020, pred meč u Marseju, nijedan Englez nije uhapšen na Mundijalu u Kataru na zimu 2022.

Više od 1.600 Engleza ima zabranu napuštanja države tokom trajanje EURO.

Na dužnosti na ulicama Gelzenkirhena biće više od 1.000 nemačkoj policajaca, koji će imati podršku jedinice za sprečavanje nereda.

German police are worried that upto 500 Serbian football hooligans will try to look for trouble with England fans before the game this weekend.



Any England fans off to Germany, please stay safe! 😨 pic.twitter.com/oBquoyjaq1