Utakmicom Nemačka Škotska u Minhenu sutra počinje Evropsko prvenstvo u fudbalu. U grupnoj fazi će se igrati dve do četiri utakmice svakog dana do 26. juna, a osmina finala počinje 9. juna. Posle 24 godine na ovom prvenstvu će učestvovati i reprezentacija Srbije koja igra u grupi C sa Engleskom, Danskom i Slovenijom.

Orlovi prvi meč igraju u nedelju protiv Engleza.

Naša reprezentacija juče je imala prvi trening u Ausburgu

Dražen Ostojić, glavni urednik portala Republika, koji se nalazi u Nemačkoj rekao je za Novo jutro Pink TV da je juče dok je trajao trening na tribinama bilo preko 3.000 ljudi.

- To je bila jedna totalna rapsodija na terenu i nisu bili samo Srbi iz cele Nemačke već i Nemci iz Ausburga - kaže Ostojić i dodaje:

- Ono što smo juče videli na treningu i prethodnih meseci šta rade Mitrović i Vlahović, sigurno je da Englezi treba da se plaše, a i što bi smo se mi samo plašili njih. Naša reprezentacija, bar tako sada deluje je raspoložena dobra je amosfera. Juče smo imali priliku da gledamo taj trening i pored srba i Nemaca bili su i Turci koji su bili obučeni u dresovima Fenerbahčea koji su skandirali Dušanu Tadiću očigledno njihovim idolu u Istanbulu, atmosfera je stvarno bila fascinantna i nadam se da će tako biti svih ovih dana - kaže Ostojić i dodaje da se nada da ćemo se radovati pobedi nad Englezima.

Legendarni fudbaler Crvene Zvezde Stanislav Karasi govorio je o očekivanjima od utakmice protiv Engleza.

On je rekao da kada počneš da se takmičiš na ovakvom jednom takmičenju moraš da znaš da postoji želja, a da li je ta želja ostvariva ili nije to je nešto drugo.

- Objektivno ne postoji sportista koji kaže idem tamo da izgubim. Kao prvo treba da dobijemo Englesze što ja ne sumnjam da može da se desi - kaže Karasi.

Kako je rekao ova ekipa koja sada ide na prvenstvo je dugo zajedno i ona može i mora da igra bolje, da igra kvalitetnije i da mora Piksi da igra drugačije.

Novinar Dejan Anđus rekao je da mi sa Englezima imamo istoriju i da se njima igramo utakmice od pre Drugog svetskog rata.

- Mi nismo baš poznati po tpme da smo ih pobeđivali tako lako ali smo jedna od nacija kaje ih je pobeđivala i uvek smo igrali sa njima egal utakmice - rekao je Anđus.

On je dodao da ova ekipa naša može da igra sada egal utakmicu sa njima.

Autor: Dalibor Stankov