NEMAČKA NIJE SMELA DA DOZVOLI OVU SRAMOTU: Na stadionu uniforma OVK, na ulici zastava velike Albanije (FOTO+VIDEO)

Tokom utakmice Albanije i Italije na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj dogodila se sramna scene.

Albanski navijači obukli su uniformu terorističke Oslobodilačke vojske Kosova, a pred sam meč isticali su zastavu takozvane Velike Albanije.

Albanskim navijačima još jednom je sportski događaj poslužio kao pozornica za provokacije pa su tako i pre utakmice sa Italijom ulicama ponosno isticali sramne simbole.

Albania fans snap spaghetti in front of their Italian counterparts before nations meet at Euro 2024. 🫣 This means war. 🇦🇱 pic.twitter.com/nYzNkhVsqm

Počelo je sa zastavom takozvane „Velike Albanije“, a sve se nastavilo na tribinama.

Umesto fudbala, albanskim navijačima primarna zanimacija bila je da što bolje prezentuju uniforme takozvane Oslobodilačke vojske Kosova u kojima su se pojedini pojavili na utakmici.

BREAKING: The flag of a terrorist organization at the Euro 2024 in Germany.



Albania's fans raised the flag of their Islamistic terrorist organization "UCK", known for murdering Christians and harvesting the organs of its victims on the territory of Serbia. pic.twitter.com/RVc74cWPf8