LETELE STOLICE I FLAŠE! Haos u Gelzenkirhenu Englezi napali Srbe (VIDEO)

Gelkenkirhen je prava navijačka košnica, veliki broj Engleza i Srba je u tom gradu pred meč dve selekcije na Evropskom prvenstvu, a poslednje informacije govore da je izbio haos.

Prema video snimcima sa društvenih mreža, grupa navijača Engleske napala je Srbe u blizini glavnog trga u Gelzenkirhenu. Letele su flaše, stolice i stolovi u žestokom sukobu.

England and Serbia fans clash in Gelsenkirchen with tables, chairs, glass bottles thrown - https://t.co/zFK1GYujfB