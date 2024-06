Englez uništio televizor zbog Piksijeve odluke: Uložio ozbiljne pare na pobedu Srbije, a nakon ovoga je POTPUNO POLUDEO (VIDEO)

Nisu svi Englezi zadovoljni zbog pobede njihove reprezentacije nad Srbijom.

Orlovi su poraženi rezultatom 1:0 na otvaranju Evropskog prvenstva, a jedan Englez je tokom utakmice razbio televizor.

On se prvo pohvalio da je uložio 5.000 funti na pobedu Srbije

- 5.000 funti na to da će Srbija pobediti Englesku Idemo! Najlakše zarađene pare u mom životu. Ako ovo prođe, daću jednoj osobi koja lajkuje ovaj tvit 1.000 funti - poručio je pre početka utakmice.

Potom je objavio snimak na kojem je prikazana njegova reakcija kada je selektor Dragan Stojković Piksi zamenio Aleksandra Mitrovića.

I’m gonna double down when they play Denmark



Fuck this shit. SUBBING OFF MITROVIC?



It’s still not coming home.



Need a new fucking TV https://t.co/1qnNwTDcZr pic.twitter.com/AYMoojzxRE