Zvezda počela pripreme, Milojević objasnio šta je sa Borjanom

Crveno-beli krenuli da se spremaju za narednu sezonu punu izazova.

Sezona puna izazova je ispred Crvene zvezde. Otuda je aktuelni šampion Srbije krenuo danas lagano da pali motore i počne pripreme za narednu sezonu.

Ono što je odmah privuklo najveću pažnju je da na spisku crveno-belih za pripreme nema imena Milana Borjana.

Objasnio je njegov status i trener Vladan Milojević.

- Milan Borjan, koliko sam dobio informaciju ima ugovor sa Slovanom, videćemo sa klubom šta će tu biti.

Milojević će na početku priprema računati na: Miloša Gordića, Ivana Gutešu i Vuka Draškića koji su golmani, potom Lazara Nikolića, Viktora Radojevića, Ognjena Mimovića, Milana Rodića, Veljka Milosavljevića, Andreja Đurića, Nikolu Kneževića, Edmunda Ada, Dalsija, Jovana Šljivića, Mirka Ivanića, Aleksandra Kataija, Luku Ilića, Žan-Filipa Krasoa, Pitera Olajinku, Uroša Sremčevića, Andriju Maksimovića, Jegora Pruceva, Uroša Kabića, Vasilija Kostova, Aleksu Vasilića, Đorđa Rankovića i Željka Vukojevića, pri čemu poslednja trojica dolaze sa omladinskog spiska.

- Imali smo ovo vreme, nekih 20-ak dana da se odmorimo, mislim da smo zaslužili ovaj odmor i igrači koji su sa reprezentacijom i imaćemo kašnjenje, jer su imali obaveze prema reprezentacijama, imamo i sad one koji su sa našom reprezentacijom. Nadam se da ćemo ih imati što kasnije, da prođemo grupu, biće mi jako draga iako me remeti da izguraju što dalje mogu. Što se tiče prvenstva, ovakva situacija je da 20. jula krećemo prvenstvo, igramo plej-of za Ligu šampiona koji je daleko, ne razmišljamo, šta je bitno da sam video danas igrače i evo na lekarskim pregledima se svi nalaze u jako dobrom stanju fizičkom, nećemo imati prostora za rad, moramo spakovati u četiri nedelje, donosno mesec dana, počinje prvenstvo, počinjemo od nule, sve sam pominjao. Sve što je bio do pre 20 dana je u arhivi, imamo ciljeve, nadanja, želje, nadam se da ćemo odraditi pripreme na najbolji mogući način i ono što je najbitnije je da budemo bez povrede i očekujem igrače koji će da se priključe, da što pre budu zdravi i orni, spremni da možemo da odgovorimo na prvu utakmicu u prvenstvu - počeo je opširno izlaganje Milojević.

Govorio je i trener šampiona kako je zadovoljan do sada urađenim poslom u letnjem prelaznom roku.

- Možemo da pričamo o igračima koji su došli, sve ostalo dok klub ne objavi... Naš sportski sektor dosta dobro radi, ovo nije samo prelazni rok koji je samo počeo, zvanično i nije počeo. Videćemo. Dalsio... Reagovali smo brzo, pomoći će nam svakako i karakterno, ljudski. Jedan igrča koji je odrastao u Portugaliji, prošao je školu Benfike, s druge strane, reagovali smo brzo i hvala klubu, jer je i finansijski bez obeštećenja i danas je jako teško naći dobrog igrača koji je bez obeštećenja i mislim da će nam pomoći. A za ostale, da bih pričao o nekima koji se pominju, dok god ne bude zvanično, dobili potvrdu da je igrač Crvene zvezde.

Nije želeo Milojević detaljnije da priča o odlasku In Bom Hvanga, mada je sva prilika da će on tokom leta napustiti Zvezdu.

- Ne bih da pričam o nečemu što se nije desilo, Hvang je naš igrač, veliki je profesionalac sad je tu, ja računam, sve što će biti... U ovom trenutku računam najozbiljnije i čekam da se vrati.

Neminovno je da će biti još dosta dolazaka i odlazaka iz kluba.

- U svim linijama treba sveža krv, imamo je dosta, neminovno je da u Zvezdi živimo od transfera, tako Zvezda funkcioniše, od tih sredstava, tako da... Na moju žalost i na žalost svih nas, jako je teško, vi morate da formirate novu ekipu, uvek su interesantni najbolji igrači. Ja bih voleo da biram koji mogu da prodaju, za koga imate ponudu, klub mora da živi i dosta dobro funkcionišemo. Svaki dobar igrač je dobrodošao u svim linijama treba imati svežu krv. Ne samo dovođenjem igrača, već i našim mladim igračima iz akademije, uvek je potrebno, tako da... Videćemo u kojoj meri i brojčano koliko da bude.

Na pitanje da li postoje neki igrači koji ne mogu da napuste klub (Omri Glazer i Šerif Ndiaje, prim.aut.), Milojević ističe:

- Rekao sam upravi kluba, to je nešto između nas, znaju oni to. Razgovarali smo.

Dotakao se Milojević i odlaska Aleksandra Dragovića što je veliki udarac za klub, uzimajući u obzir šta je sve bivši reprezentativac Austrije donosio na terenu i van njega.

- Mislim da ste pratili celu situaciju oko Dragovića, profesionalac je, dao je dosta toga Zvezdi, dosta puta sam razgovarao sa njima, pričali smo, njegova želja je bila okrenuta prema Zvezdi, ali na kraju je preovladao taj povratak tamo gde je odrastao, ponikao i to je za poštovanje. Možda bi mi bilo krivo da nismo pokušali sve, ali klub je uradio sve i mislim da je tu bila njgeova lična želja da se vrati. Dragović kao ldier, fudbaler, vodim računa o ljudskim karakteristikama. Pored njega su mnogi stasali, bili bolji, nadam se da ćemo imati još Dragovića u Crvenoj zvezdi - zaključio je Milojević.

Zvezda će trenirati u Beogradu do srede kada sledi odlazak na Zlatibor. Tamo će tim Vladana Milojevića odigrati jednu kontrolnu utakmicu protiv Mladosti iz Lučana 28. juna, a dan kasnije planiran je povratak za Beograd.

Posle dva dana predaha, 30. juna i 1. jula, crveno-beli će 2. jula otići u Sankt Peterburg, gde će do 13. jula obaviti drugu fazu priprema.

Tokom boravka u Rusiji, Zvezda će odigrati tri kontrolna meča - 4, 8. i 12. jula protiv Zenita, argentinskog Tigra i još jednog rivala koji se traži.

Nova sezona u Srbiji kreće 20. jula, a crveno-beli će prvi meč igrati protiv ubskog Jedinstva na Marakani.

Autor: Dalibor Stankov