Pijani Englez probudio se u četiri ujutru na praznom stadionu (VIDEO)

Jedna nesvakidašnja situacija dogodila se posle utakmice Srbije i Engleske (0:1) u Gelzenkirhenu u prvom kolu C grupe Evropskog prvenstva.

Meč je odigran na Šalkeovom stadionu "Veltins areni", koju su engleski i srpski navijači ispunili do poslednjeg mesta, a posle utakmice desila se prilično čudna situacija i to u cik zore.

An England fan woke up at 4am in an empty stadium 🤣🙈🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



pic.twitter.com/CaGiouthVp