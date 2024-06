Mbape dobio žuti, pa krvav napustio teren! Dramatična situacija u Dizeldorfu (FOTO)

Francuski fudbaler Kilijan Mbape povredio je nos u finišu meča protiv Austrije.

Mbape je u pokušaju da šutira glavom, nosem udario u Kevina Dansa, nakon čega je ostao da leži.

