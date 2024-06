Dramatičan meč naše reprezentacije: Orlovi stigli do boda posle fantastičnog finiša, Luka Jović postao heroj Srbije (FOTO+VIDEO)

Fudbalska reprezentacija Srbije remizirala je protiv Slovenije (1:1) u meču drugog kola grupne faze Evropskog prvenstva u Nemačkoj!

Posle poraza u prvom kolu, znali su izabranici Dragana Stojkovića kolika je važnost ove utakmice, i da bi osvajanje bodova predstavljao veliki korak ka osvajanju cilja, a to je plasman među 16 najboljih ekipa.

Selektor Srbije, Dragan Stojković Piksi, ponovo je izveo ofanzivan sastav na teren, sa dva isturena napadača (Dušan Vlahović - Aleksandar Mitrović), dok je iza njih bio Dušan Tadić. Uzeli su Orlovi loptu od prvog sudijskog zvižduka, želeli su da oni budu ti koji će kontrolisati posed i stanje na terenu, ali nas je česta nespretnost sa gubljenjem iste u nekoliko navrata uvlačila u ozbiljne probleme.

Slovenci su u već četvrtom minutu imali prvu priliku. Mladenović je izgubio loptu na svojoj polovini, Čerin je uzeo loptu, povukao je napred i opalio sa nekih 20 metara, ali na svu sreću pravo u Rajkovića, koji je bio najbolji akter Orlova u prvom poluvremenu.

A onda, četiri minuta kasnije naša odbrana je ponovo popucala po svim šavovima. U nezgodnoj zoni smo izgubili loptu, do nje je došao Mlakar i izašao sam ispred Rajkovića, ali je 28-godišnji čuvar mreže na svu sreću sjajno odreagovao i sačuvao svoju mrežu.

Posle toga, neko vreme nije bilo većih uzbuđenja, lopta je bila više u nogama reprezentativaca Slovenije, naši u uspeli da se oslobode pritiska ali nisu uspevali da pronađu put do protivničkog gola, sve do 27. minuta kada smo videli prvu priliku za našu selekciju. Ilić je tada posle izgrađene akcije na levom boku lepo centrirao, Vlahović je šutirao glavom iz nezgodnog položaja ali to nije bio težak zadatak za iskusnog Oblaka!

A onda, deset minuta kasnije, ponovo je sreća pogledala Orlove, pošto je Elšnik pogodio okvir gola. Uspeo je Slovenac lako da prevari Pavlovića i da ugrozi gol Rajkovića, ali na svu sreću, lopta se odbila od stative u gol aut. Srbija je vrebala, tražila svoje šanse, Mitrović se našao u jednoj posle centaršuta Živkovića, potom je i Lukić šutirao sa distance, ali je njegov udarac izblokiran od strane defanzivca Slovenije...

Do kraja prvog dela igre nije bilo većih uzbuđenja, pa su obe reprezentacije sa "nulom" otišle u svlačionicu.

Piksi je napravio jednu izmenu na poluvremenu, pa je umesto Filipa Mladenovića šansu dobio Mijat Gaćinović.

Zaigrali su Orlovi od starta drugog dela igre i u 47. minutu malo je falilo da se rezultat na semaforu promeni. Sjajno su kombinovali Tadić i Mitrović, srpski golgeter je izašao sam ispred Oblaka, ali je čuvar mreže Atletika iz Madrida podsetio zbog čega je jedan od najboljih na svetu.

Usledila je potpuna inicijativa Orlova, koja je prekinuta sjajnom kontrom Slovenije u 58. minutu, kada je ponovo zablistao maestralni Predrag Rajković. Šeško se tada namestio lepo sa nekih 20 metara, lopta je išla u dalji ugao ali se naš golman ispružio koliko je mogao i odbranio njegov udarac!

A onda, u 65. minutu usledio je potpuni šok za Orlove. Gaćinović je izgubio loptu, sevnula je kontra Slovenije, naša odbrana je ponovo popucala, stvorio se slobodan prostor za Karničika koji je sam ispred gola Rajkovića samo prosledio loptu u mrežu, koju je prethodno ubacio Elšnik.

Napadač Aleksandar Mitrović danas baš nije imao sreće, propustio je nekoliko sjajnih prilika a najbolju je imao u 72. minutu. Tada je Živković centrirao, Mitrović je šutirao iz prve ali je saveznik Slovenije u ovoj situaciji bila prečka...

Nisu se Orlovi predali, krenuli su na sve ili ništa, želeli su da stignu do izjednačenja i u tome su konačno uspeli...

Tok utakmice:

Drugo poluvreme:

Završena je utakmica!

95. minut - GOOOOOOL! Luka Jović je strelac!

90. minut - Igraće se još pet minuta sudijske nadoknade...

87. minut - Sve je manje vremena za Orlove...

83. minut - Samardžić je nanizao nekoliko protivničkih igrača, namestio je sebi prostor za šut, to je i uradio ali je lopta otišla malo pored desne stative...

80. minut - Ponovo menja Piksi. Dušan Tadić i Andrija Živković napuštaju igru, šansu su dobili Lazar Samardžić i Veljko Birmančević.

72. minut - Opet nismo imali sreće, Mitrović je šutirao posle centaršuta Živkovića, ali je lopta pogodila prečku!

69. minut - GOL! Ovo nikako ne valja, Slovenija vodi protiv Srbije! Gaćinović je izgubio loptu, sevnula je kontra Slovenije a Karničnik je sam ispred gola Rajkovića samo prosledio loptu u mrežu...

63. minut - Piksi sada pravi dvostruku izmenu! U igru ulaze Sergej Milinković Savić i Luka Jović, dok su teren napustili Saša Lukić i Dušan Vlahović!

58. minut - Ponovo blista Rajković! Sevnula je kontra Slovenije, Šeško se namestio lepo sa nekih 20 metara, lopta je išla u dalji ugao ali se naš golman ispružio koliko je mogao i odbranio njegov udarac!

55. minut - Nastavlja se inicijativa Orlova, izabranici Dragana Stojkovića sve više pritiskaju rivala...

49. minut - Nastavlja se pritisak naše reprezentacije! Gaćinović je centrirao, a štoper Bijol je umalo pogodio u svoju mrežu!

47. minut - Kakva je ovo bila šansa za Orlove! Tadić je sjajno uposlio Mitrovića, koji je šutirao iz blizine ali pravo u Oblaka...

45. minut - Piksi pravi izmenu! Izlazi Filip Mladenović, šansu je dobio Mijat Gaćinović!

45. minut - Počelo je drugo poluvreme!

Prvo poluvreme:

45. minut - Završeno je prvo poluvreme...

41. minut - Živković je centrirao, na drugoj strani bio je Mitrović koji se izborio za loptu i šutirao sa nekoliko metara, ali je Jan Oblak sjajnom intervencijom sačuvao svoju mrežu! Posle je sviran i ofsajd...

38. minut - Au, koliko smo sreće sada imali... Elšnik je pogodio stativu. Uspeo je Slovenac lako da prevari Pavlovića i da ugrozi gol Rajkovića, ali na svu sreću, lopta je završila "na stativi"...

31. minut - Novo uzbuđenje pred golom Slovenije! Tadić je sjajno izveo korner, lopta je prošla kroz protivničku odbranu nakon čega je iz minimalni kontakt Mitrovića završila u gol autu.

27. minut - Evo ga prvi udarac u okvir gola Slovenije! Ilić je posle izgrađene akcije na levom boku lepo centrirao, Vlahović je šutirao glavom iz nezgodnog položaja ali to nije bio težak zadatak za iskusnog Oblaka!

25. minut - Filip Mladenović dobija prvi žuti karton na meču zbog neopreznog starta!

23. minut - Ovo ne valja, Slovenci su opkolili gol Orlova, naša odbrana trpi veliki pritisak...

