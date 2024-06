Uživo! Srbija - Slovenija: Kraj prvog dela utakmica, bez golova u prvom poluvremenu

Fudbalska reprezentacija Srbije igra protiv Slovenije drugu utakmicu na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Slovenija - Srbija: 0:0

Tok utakmice:

Prvo poluvreme:

45. minut - Završeno je prvo poluvreme...

41. minut - Živković je centrirao, na drugoj strani bio je Mitrović koji se izborio za loptu i šutirao sa nekoliko metara, ali je Jan Oblak sjajnom intervencijom sačuvao svoju mrežu! Posle je sviran i ofsajd...

38. minut - Au, koliko smo sreće sada imali... Elšnik je pogodio stativu. Uspeo je Slovenac lako da prevari Pavlovića i da ugrozi gol Rajkovića, ali na svu sreću, lopta je završila "na stativi"...

31. minut - Novo uzbuđenje pred golom Slovenije! Tadić je sjajno izveo korner, lopta je prošla kroz protivničku odbranu nakon čega je iz minimalni kontakt Mitrovića završila u gol autu.

27. minut - Evo ga prvi udarac u okvir gola Slovenije! Ilić je posle izgrađene akcije na levom boku lepo centrirao, Vlahović je šutirao glavom iz nezgodnog položaja ali to nije bio težak zadatak za iskusnog Oblaka!

25. minut - Filip Mladenović dobija prvi žuti karton na meču zbog neopreznog starta!

23. minut - Ovo ne valja, Slovenci su opkolili gol Orlova, naša odbrana trpi veliki pritisak...

