Srbija preživela poraz na EP, junak meča Luka Jović dao go u poslednjem minutu! Čavić za Pink: Pojedini fudbaleri tračli su kao babe! (Video)

Srbija je preživela poraz na najvažnijem meču Evropskog prvenstva, a junak ovog meča bio je Luka Jović i to u poslednjem minutu. Slovenija je imala pobedu u džepu u drugom kolu grupne faze na EURO 2024, nakon što je gol u 69. minutu postigao Karničnik posle kobne greške Mijata Gaćinovića na protivničkoj polovini, ali je srpski napadač ipak doneo istorijski bod – 1:1.

Milan Čavić iz Centra za društvenu stabilnost rekao je u Novom jutru na Tv Pink da je saglasan sa izjavom Radeta Bogdanovića, nekadašnjeg fudbalera i aktuelnog analitičara dešavanja na Prvenstvu Evrope da su pojedini fudbaleri trčali kao babe za igračima Slovenije.

- Imao sam utisak da ne mogu da izdrže tempo koji je na nivou drugih reprezentacija tose naravno odnosi na pojedine igrače kada je reč o Paunoviću on je čovek koji daje 200 odsto sebe i zaista gine za reprezentaciju. Očekivali smo svi juče pobedu, na kraju radovali smo se svi kada smo u poslednjem minutu postigli pogodak i taj go nam je značio kao da je ostvarena pobeda - kaže Čavić.

Kako je rekao to nije pobeda već samo gorak ukus u ustima zato što su nadanja bila mnogo veća, dodajući da imamo još mnogo šansi za u još jednoj utakmici sa Danskom.

- Ako pobedimo idemo dalje, tako da je sve na igračima - zaključuje on.

Slavko Ivković, univerzitetski profesor rekao je u Novom jutru na Pink Tv da smo mi skup velikih ljudi ali individualaca.

- Ono što je strašno i što sam doživljavao sa ličnim stresom, kako je moguće da fudbaler ne može da pruži malo nogu, lopta mu prelazi preko noge, on ne može da potrči - navodi Ivković, dodajući da mora napadački da se igra.

Zvezdana Jeftić, novinarka Informera rekla je da se se svi juče nervirali kada su gledali utakmicu.

- Kada je Piksi u 64 minutu promenio odluku i kada je uveo Luku umesto Vlahovića nekako smo svi mislili i kao da smo predosetili da će baš on da da go. To se i desilo u 95. minutu, i zaista sve čestitke Orlovima i svim srcem ćemo navijati za njih u nedelju - kaže Jeftić.

Ivana Vučićević, direktorka Studia B rekla je da smo mi takva fudbalska nacija i da je u gradu bio takav mir i tišina jer su svi gledali utakmicu.

- Kako god mi tamo završili, uradili nešto ili ne uradili dobra je stvar što je nas to negde ujedinilo,m počeli smo da se družimo da uživamo. Mi smo uvek tu da ih podržavamo i kada pobeđuju a i kada gube - kaže Vučićević.

Autor: Dalibor Stankov