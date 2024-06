Piksi se obratio Srbiji - Selektor uoči meča odluke odgovorio na sva važna pitanja: Imamo svoju matematiku i učinićemo sve da pobedimo Dansku!

Selektor reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, odgovorio je na pitanja novinara dan nakon utakmice protiv Slovenije.

Običaj je bio da se posle utakmica javnosti obraćaju fudbaleri, a da selektor za medije govori pred sam meč, ali sada je doneta odluka da Stojković izađe pred novinare dan nakon meča.

Osvrtanje na utakmicu protiv Slovenije.

- Duboko u noć smo analizirali sve što se dešavalo, utisci su pomešani. Mogli smo da izgubimo, ali smo činili sve da pobedimo. Nismo bili na nivou kod realizacije. Stvoren je veliki broj šansi što je dobro za jedan tim na ovakvom turniru. Nekada, kada vidite loptu u mreži, ne mora tako da se desi. Ovo je važan rezultat za nas jer ostajemo u igri, svesni činjenice da ako želimo da idemo dalje, jednu utakmicu moramo da pobedimo. Gol je došao u poslednji čas i ostavlja nas u trci za prolaz.

Orlovi protiv Danske igraju odlučujuću utakmicu.

- Odigrali smo jednu prijateljsku sa njima, dobro smo odigrali ali smo je izgubili. Danska je dobra ekipa, standardno je na tom nivou i ekipa sa kojom naravno može da se igra. Nisu nepobedivi, ni nedodirljivi. Imamo svoju matematiku i učinićemo sve da pobedimo. Na kraju krajeva, pruža nam se šansa da rešimo svoju sudbinu. Gledali smo ih naravno, protiv Slovenije i Engleske, što se tiče analize i informacija koje igrači trebaju da znaju, biće obavešteni o tome.

Rajković je jedan od najboljih pojedinaca Srbije koja ima problem sa lošim startom utakmica.

- Trudim se i dajem sve od sebe da igra najbolji tim. Konstatacija da je golman naš najbolji igrač to je lep kompliment za njega i on zato brani, a ne zato što se po imenu i prezimenu zove drugačije od drugih. Drago mi je da je on u super formi. Sa druge strane, slažem se da je naš početak dosta konfuzan, radi se o prvih 15-20 minuta, ne bih rekao poluvreme, ali imamo vrstu problema da uhvatimo igru i da pas bude tečniji i korisniji za tim u celini. Radimo na tome, stalno govorimo na sastancima i treninzima. Očekujem da od prvog minuta protiv Danske budemo na nivou. Sad, znate kako, imate i protivnika koji ima svoj stil igre i želi takođe da dominira i da bude tim koji drži kontrolu. Najbitnije je da uspevamo da pronađemo naš stil igre i da kroz pas igru i ono ka čemu težimo, na kraju dolazimo do nekih akcija koje nam daju mogućnosti i nadu da možemo da ugrozimo protivnika.

- Kod nas mi se sviđa to što smo takmičarski raspoloženi i što se ne predajemo i što verujemo do kraja da možemo do rezultata. Moram da napomenem da smo juče imali 56 procenata posed lopte, uputili smo 15 udaraca u gol. Napravili smo 540 pasova, čak 200 više nego Slovenija, što dovoljno govori o dominaciji. Od toga, 480 tačnih dodavanja. Znate koliko smo centaršuteva uputili? Trideset i tri. Bilo bi zabrinjavajuće da smo mi tim koji ne šutne na gol, pa ću vam navesti primer Podgorice gde smo pobedili na čistu rutinu.

Uoči konferencije:

Orlovi su se "izvukli" pogotkom Luke Jovića u 96. minutu i osvojenim bodom ostali u igri za plasman u osminu finala Evropskog prvenstva.

Ipak, pred Srbijom je težak zadatak, u trećem kolu grupe C moraće da padne Danska.

Očekuje se da Stojković govori o temama koje interesuju celu Srbiju, o učinku najvećih zvezda ekipe, doprinosu mladih igrača.

Biće reči i o narednom protivniku, odnosno utakmici u kojoj njegov tim mora da pobedi, ali i o drugim temama.

Autor: Iva Besarabić