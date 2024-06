Sramno skandirali 'Ubij Srbina', a sada se ovako brane: Hrvati svu krivicu svalili na Albance - Čeka se odluka UEFA!

Duel Hrvatske i Albanije završen je remijem (2:2) i to komplikuje situaciju u najtežoj grupi na Evropskom prvenstvu kada je prolaz u pitanju.

Osim stvari koje su viđene na terenu, na tribinama dogodio se skandal.

Navijači su skandirali "Ubij Srbina" i FSS je zbog toga podneo prijavu UEFA. Istraga je u toku i čeka se odluka o kazni za dva fudbalska saveza.

Međutim, iz Hrvatske tvrde da je skandiranje došlo od strane albanskih navijača. Tamošnji mediji obrazlažu da je sve to poteklo sa druge strane i da hrvatski navijači ne snose odgovornost za to što se dogodilo. Jasno je da će istraga UEFA da bude temeljna i da će da se ustanove svi detalji, ali se "kockasti" brane.

Jurica Jurjević, predstavnik fudbalskog saveza Hrvatske za prevenciju i osiguranje se oglasio tim povodom.

"Smatram da smo objektivni kada kažemo da se to izraženo nije čulo od naših navijača. Svesni smo koliko je to teška stvar politički i na svaki drugi način. Kada se ranije događalo muški smo stali i rekli - da, dogodilo se. Međutim, sada bi nam bilo krivo i nećemo da dopustimo nikome da nam to pripiše", rekao je Jurica za "Sportske novosti".

Autor: Iva Besarabić