BELGIJANCI SRUŠILI RUMUNIJU: 'Crveni đavoli' osvojili prve bodove na EURO 2024 (FOTO)

Fudbaleri Belgije osvojili su prve bodove na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, pošto su u Kelnu pobedili Rumuniju sa 2:0.

Svesni su bili izabranici Domenika Tedeska koliku važnost ima ova utakmica. To ih nije omelo, čak naprotiv već u 2. minutu su došli do prednosti. Romelu Lukaku je sjajno ostavio loptu za Jurija Tilemansa koji je šutirao iz prve sa 16 metara i Florin Nica nije mogao ništa da uradi u toj situaciji.

Tim Edvarda Jordaneskua je u 4. minutu mogao da poravna rezultat, ali je Keon Kastels zaustavio udarac Radua Dragušina. Od tog momenta pa do kraja prvog poluvremena pretežno se igralo pred golom Rumunije.

Belgija je ređala prilike, no propuštali su ih Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Kevin de Brujne, pa se na odmor sa golom prednosti za "crvene đavole".

Ništa se na terenu nije promenilo ni u nastavku utakmice. Ređale su se prilike pred golom Nice, ali rezultat se nije menjao. Najopasni je bio De Brujne i nagrađen je pogotkom u 80. minutu. Uspeo je da pobegne odbrani rivala i matira golmana protivničke reprezentacije.

Ali vredi pomenuti i Romelua Lukakua kome se nikako ne da da na ovom prvenstvu zatrese mrežu. Postigao je pogodak, no on je poništen zbog minimalnog ofsajda. To je njemu bio treći gol EURO 2024 i svaki put se umešao VAR, te je i dalje bez postignutog gola na kontinentalnom takmičenju.

Mogla je Belgija da postigne još više golova. Ipak, Nica je bio na visini zadatka i u većini slučajeva je sprečio rivala da zatrese njegovu mrežu još neki put.

Što se grupe E tiče, sve je otvoreno jer su "crveni đavoli" sve "zakuvali" pošto posle njihovog trijumfa sve četiri selekcije - Slovačka, Belgija, Rumunija i Ukrajina imaju po tri boda.

U poslednjem kolu snage će odmeriti Belgija - Ukrajina i Rumunija - Slovačka, posle kog će se znate ko ide u osminu finala, a ko završava učešće.

Autor: Dalibor Stankov