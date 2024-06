Došli smo do zida i nema nazad! Birmančević poslao moćnu poruku pred meč odluke sa Danskom: Ako hoćeš napred - moraš da pobediš!

Reprezentativac Srbije Veljko Birmančević odgovara na pitanja novinara pred meč sa Danskom.

Tok konferencije:

Da li se čuo sa trenerom iz kluba?

Čuli smo se, poželeo mi je sve najbolje. Meni je bitno da moja reprezentacija pobedi, da li će oni biti tužni zbog toga - to nije bitno!

O odgovornosti

U fudbalu je najbitnije da svaki igrač pođe od sebe, da pogleda sebe u ogledalo. Tada ćemo napraviti i ići napred. Ako to uradimo napravićemo rezultat u utorak. Svaki igrač mora da ima odgovornost.

Vera u tim

Imamo puno sampouzdanja. Igramo u velikim klubovima, imali smo samopouzdanja i pre nego što smo došli. Verujem da ćemo napraviti nešto veliko za zemlju, navijače i naše karijere. Meč je ključan za nas, imamo igrače koji mogu da reše meč, postignu golove i asistiraju. Naši su igrači dobri, vreme je da napravimo nešto veliko.

Zašto smo došli do "zida"

To je tako u fudbalu, reprezentacija je i pre mene pravila vrhunske rezultate, mislim da bi svi želeli da napravimo uspeh, ja mislim da nema jedan igrač da ne želi uspeh i da napravi iskorak dalje. Mislim da tu da neko nije želeo nešto, utakmice su se tako namestile, utakmice su mogle da odu u totalno drugačijem smeru. Ali, sada kada smo došli do toga da nema nazad - samo napred. Mora da se pokaže karakter. Video sam kakva je ovo grupa igrača i mnogi igraju na vrhunskom nivou. Nije da igrači to ne mogu, verujem da mogu i probaćemo u utorak da napravimo iskorak.

O svom neobičnom ritualu.

Novinar je pitao Birmančevića zašto posle meča stoji bos na travi.

"To radim i u klubu. Imam svoje razloge, to ne otkrivam", rekao je Veljko

O potencijalnom rivalu u osmini finala

Na koga ćemo ići to je manje bitno. Mora da se pobedi Danska. Protivnik je druga priča. Nema u fudbalu toga koga bi želeo. Možeš da dobiješ jačeg i da ga pobediš. Pre svega trebalo bi da završimo posao u utorak.

O Danskoj

Igrao sam u Švedskoj, znam kako razmišljaju skandinavci. Taktički su dobro postavljeni. S druge strane, na nama nema više opcija za komfor. Moramo da izađemo iz toga, došli smo do zida. nema nazad, a ako hoćeš napred, moraš da pobediš. kako će to biti taktički, to ne mogu da otkrivam, ali gledajući igrače svi su spremni da daju sto odsto. Svi smo gladni da napravimo uspeh za Srbiju i navijače koji su došli da nas podrže.

Slobodan dan prijao igračima

Slobodan dan nam je mnogo značio. Tri nedelje smo bili zatvoreni u hotelu. Značilo nam je da malo prošetamo gradom, da ne razmišljamo o fudbalu. Dobili smo novu energiju.

O minutaži

Čast je igrati za nacionalni tim na ovako velikom takmičenju. Ja sam spreman, da li igrao pet minuta ili više - spreman sam. Šta god selektor odluči!

Reprezentacija Srbije u utorak od 21 čas igra protiv selekcije Danske ključni meč za plasman u osminu finala Evropskog prvenstva.

Posle poraza od Engleske na startu EP i remija sa Slovenijom u drugom kolu, Orlovi moraju da pobede Dansku u poslednjem kolu ako žele u osminu finala.

Na konferenciji za medije pred meč odluke na pitanja novinara odgovara Veljko Birmančević, momak koji bi mogao da bude "džoker" selektora Stojkovića u okršaju sa Dancima.

Autor: Iva Besarabić