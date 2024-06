Fudbaler Španije i Albanije igraju meč trećeg kola B grupe Evropskog prvenstva u Dizeldorfu.

Španija vodi od 13. minuta golom Ferana Toresa. Olmo je odradio veći deo posla, proigrao je napadača Barselone koji je bio neumoljiv.

Ukoliko ovaj rezultat ostane na snazi, Albanci idu kući.

Goals are very easy with Ferran Torres 🦈 🇪🇸 pic.twitter.com/MJgcunL0OF