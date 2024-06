Evo kako je eliminacija Srbije uticala na druge reprezentacije: Jedna zemlja nije imala razlog da se raduje

Fudbalska reprezentacija Srbije je eliminisana sa Evropskog prvenstva nakon nerešenog rezultata u duelu sa Danskom (0:0).

Još jednom su "Orlovi" totalno podbacili i kući se vratili praznih ruku, što je ipak pogodno uticalo na prilike nekih drugih ekipa, dok je drugima i poprilično odmoglo.

Još dve grupe su ostale da se se zaključe pred nokaut fazu, a osim Portugalije niti jedna druga selekcija nije obezbedila prolazak u osminu finala.

Češka se nadala nerešenom rezultatu u duelu Srbije i Danske, kao i pobedi Engleske nad Slovenijom kako bi potencijalno i nerešenim rezultatom sa Turskom prošla dalje, međutim sada je jasno da će morati da pobede i da se najverovatnije sa druge pozicije dokopaju naredne runde. Što se Gruzije i Turske tiče, njima je računica slična, a to je pobediti Portugal, odnosno uzeti za svaki slučaj bod Turcima.

To round up the evening, the master table with all teams' chances for each position.



