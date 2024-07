Šta je bila kobna greška reprezentacije Srbije na EP? Legenda srpskog fudbala za Pink: Poznajem dugo Piksija...

Legenda srpskog fudbala, kao i legenda Crvene Zvezde Boško Đurovski govorio je danas za TV Pink gde je ocenio igru reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu.

Đurovski se najpre dotakao funkcionisanja Fudbalskog saveza Srbije decenijama unazad:

- Problem je u sistemu takmičenja... Kao i problem FSS. Znate, čini mi se da je u Srbiji došlo do razvodnjavanja, kako bi se svima udovoljilo. Ja znam da se EP, pošto je Čwferin tu, razvodnjava na 24 ekipe. Stalno nekome udovoljavamo, umesto da napravimo ligu od 10 do 12 klubova, pa sever i jug... Znao bi se šampion. Tako bi se skoncentrisao kvalitet. Mislim da to može da bude četvorokružni sistem - rekao je Đurovski.

Kako navodi, tako se stvara kvalitet i dobri igrači koji bi igrali za reprezentaciju.

- Ne možemo da kažemo da je problem klupski fudbal, čistav sistem FSS mora da se stavi na zdrave noge. Trenerske škole, strategija, ne možemo da menjamo direktore škola na dve, tri godine. Moramo da edukujemo mlade trenere bolje. Da ih od malih nogu spremamo za velika dela. Mi smo u rangu i Španaca i svega, ali smo taktički u zaostatku - dodao je Đurovski.

Govoreći o našem učešću na Evropskom prvenstvu, Đurovski kaže da u našoj igri nije bilo dovoljno negovanja karaktera fudbalera.

- Kod nas i u većini zemalja gledaju prvo kolektiv, pa onda individualnost, što je greška - priča Đurovski.

Zvanično smo bili jedna od najgorih ekipa. Ja poznajem Piksija... Uvek sam komentarisao i forsirao taj taktički deo, ali nije bilo taktike, dodaje proslavljeni fudbaler.

- Video sam danas izjavu da je Piksi rekao da je Tadić star, a to nije smeo da kaže, a ni tadić nije smeo da kaže ni ono posle Engleza. Mislim da smo protiv Engleza trebali da rizikujemo, da krećemo sve sa istim sastavom... Ne znam, trebalo je bolje taktike, lutali smo, poremetili atmosferu... I onda, čini se da nije bilo spasa - priča potom Đurovski.

Autor: Dubravka Bošković