I dalje ništa od dva bonusa u Superligi: Fudbalski savez Srbije ponovo prebacio lopticu na Zajednicu

I dalje se ne zna kakva će biti odluka oko bonus igrača za narednu sezonu u Superligi Srbije, pošto na današnjoj sednici nije doneta nikakva odluka po tom pitanju, iako se to očekivalo. Umesto toga Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije rešio je da prebaci lopticu u dvoriše Zajednice Superlige.

Odbor se nije izjasnio oko toga da li će ove godine biti obavezan jedan igrač kao što je to bio slučaj do sada ili će to biti dva, kako je tražila većina klubova u Superligi Srbije.

Samim tim, odluka će morati još malo da sačeka, a o njoj će odlučivati Zajednica Superlige Srbije.

Na poslednjoj sednici Zajednice sedam klubova je tražilo da se limit za bonuse podigne na dva, a Partizan je bio sve vreme protiv. U međuvremenu su se oglasili i klub, ali i trener Aleksandar Stanojević, koji su u svojim izjavama istakli da bi se time prekršili propisi menjanjem propozicija takmičenja na deset dana do njegovog početka.

Superliga Srbije počinje utakmicama 19. jula, tako da odluka mora da bude doneta u što je kraćem roku.

Autor: Jovana Nerić