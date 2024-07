Kuman: Možemo da budemo ponosni na igrače, nije bio penal za Englesku

Selektor reprezentacije Holandije Ronald Kuman izjavio je da je ponosan na igrače posle poraza od Engleske u polufinalu Evropskog prvenstva, ali je istakao da VAR tehnologija "razbija fudbal", prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Holandija je sinoć u Dortmundu izgubila od Engleske 2:1 u polufinalu EP. Holandija je povela u sedmom minutu golom Ćavija Simonsa, a Engleska je izjednačila u 18. minutu pogotkom Harija Kejna iz jedanaesterca. Pobedu Engleskoj je doneo Oli Votkins u 90. minutu.

"Osećao sam da je u poslednjih 20 do 25 minuta naš tim bio odmorniji od engleskih fudbalera, ali su oni postigli sjajan gol u poslednjem minutu. To je fudbal. Neću da kažem da je to bio nesrećan poraz, jer je gol bio odličan. Možemo da budemo ponosni na našu reprezentaciju, na naše igrače, koji su imali sjajan turnir", rekao je Kuman.

On je kritikovao upotrebu VAR tehnologije, jer je Engleskoj u 18. minutu dosuđen penal zbog starta Denzela Dumfrisa nad Kejnom, pošto je kapiten Engleske šutnuo loptu i poslao je preko gola.

Glavni arbitar Feliks Cvajer prvobitno nije dosudio jedanaesterac, ali su ga sudije u VAR sobi savetovale da pregleda snimak na monitoru pored terena, nakon čega je dosudio penal.

"To nije trebalo da bude penal. Kejn je šutnuo loptu, a onda su se dodirnuli kopačkama. Mislim da zbog VAR-a ne možemo da igramo fudbal kako treba. To zaista razbija fudbal", rekao je Kuman.

Kapiten holandske fudbalske reprezentacije Virdžil van Dajk izjavio je da je penal odlučio utakmicu.

"Mislim da je to bio važan trenutak, Engleska je posle toga stekla samopouzdanje. Mislim da su mnoge odluke donete na našu štetu, ali ne znam da li smem javno da govorim o tome. Sve je jasno kada vidite da je sudija brzo otišao sa terena posle meča. Nisam imao vremena ni da mu pružim ruku. To je što je, meč je izgubljen... Teško je prihvatiti, u nekom momentima jasno je da je meč trebalo da ode na našu stranu, ali nije", rekao je Van Dajk.

On je istakao da bi sudije trebalo da snose odgovornost za pojedine odluke.

"Potrebne su nam male promene. Sudije moraju da objasne svoje odluke. Trebalo bi da snose odgovornost za ono što čine. Kao što mi moramo da objasnimo neke situacije njima na terenu kada uradimo nešto loše, tako i oni. Teško mi je o tome da pričam", dodao je Van Dajk.

Engleska će u nedelju u finalu EP igrati protiv Španije.

Autor: P. J.