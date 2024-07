Tragedija potresla Barselonu: Mladi golman preminuo nakon bizarne nesreće

Mladi golman Barselone iz Gvajakila, Hustin Korneho preminuo je od posledica pada u tuš kabini u 20. godini.

On je u sredu u jutarnjim časovima po srednjoevropskom vremenu podlegao povredama stravične nezgode, koja se dogodila u noći između nedelje i ponedeljka.

Madi Ekvadorac se prema informacijama, okliznuo tokom tuširanja, i udario glavu, te je odmah prebačen u oblnicu.

Uma prece por Justin Cornejo. 😢🙏🏼 @BarcelonaSC



O Red Bull Bragantino lamenta o falecimento do jogador Justin Cornejo, do Barcelona Sporting Club, desejando muita força aos familiares e amigos do atleta. Da mesma forma, o clube solidariza-se aos jogadores, comissão técnica e… pic.twitter.com/Qj8RVyw5yL