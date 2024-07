Ronaldinjo predstavio novi dres Barselone! Dizajn raspametio navijače - izgleda BRTALNO! (VIDEO)

Fudbalski klub Barselona predstavio je novi dres za sezonu 2024/25.

U spektakularnom promotivnom videu novi dres Barse koji proizvodi čuveni sportski brend "Najki" predstavio je legendarni as katalonskog kluba - Ronaldinjo.

Navijači su oduševljeni dizajnom. Nema tradicionalnih pruga, vać je leva strana u plavoj boji, a desna u bordo, a grb se ne nalazi sa strane, već u sredini. Ispod njega smešten je i logo glavnog sponzora kluba.

Barça's new kit for the 24/25 season.

Inspired by the Club's legacy, trajectory, and roots. pic.twitter.com/fqy7UhZMH2