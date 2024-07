Luki Modriću je politika dala zlatnu loptu: Navijači brutalno udarili na hrvatskog fudbalera

Britanski portal "GiveMeSport" objavio je na svojim društvenim mrežama grafiku u kojoj je uporedio učinak Luke Modrića iz sezone u kojoj je osvojio Zlatnu loptu, s učinkom Španca Rodrija ove sezone, zbog čega je jedan od kandidata za Zlatnu loptu.

U sezoni kada je 2018. osvojio ovo prestižno priznanje, hrvatski as je upisao četiri gola, 12 asistencija i tri trofeja sa Realom iz Madrida.

Ove sezone Rodri je postigao 12 golova, asistirao 13 puta i osvojio pet trofeja s Mančester sitijem i Španijom.

Britanski portal je pitao navijače šta misle o ovom upoređivanju, a onda su krenuli brojni komentari u kome se brutalno vređa Luka Modrić.

"Te godine je bilo očigledno da postoji agenda protiv Ronalda. Modrić nije zaslužio Zlatnu loptu te godine. Belingem ili Vinisijus bi trebali da osvoje ove godine", stoji u jednom komentaru.

"Modrić nije zaslužio Zlatnu loptu te godine, Mesi je trebao da je dobije prema brojkama".

"Morate da razumete da je te godine Ronaldo bio pravi pobednik, politika je Zlatnu loptu dala Modriću", samo su neki od komentara.

Ima i komentara koji staju na stranu Modriću, ističući kako je on nosio te godine Real do osvajanja Lige šampiona i reprezentaciju do finala Svetskog prvenstva.

Autor: Aleksandra Aras