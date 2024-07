Srbija na Olimpijske igre ide sa posebnom misijom! Gajić: Osim takmičenja, mi imamo i druge zadatke - U interesu nam je promocija 'EXPO 2027.'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je juče sportistima i članovima olimpijskog tima Srbije državnu zastavu koju će nositi na Olimpijskim igrama u Parizu.

Predsednik Srbije se tom prilikom zahvalio svim sportistima na dosadašnjim pripremama, trudu i radu, istakavši da se nada naboljim rezultatima koje će doneti u zemlju nakon ovog takmičenja.

Ministar sporta Zoran Gajić kaže za Pink da ako naši treneri kažu da je plan i program treninga sproveden 100 odsto, svi treba da budemo srećni i ponosni.

- Mandić i Ognjenović će nositi zastave. Ja ću ići sa predsednikom. To je najvažnije takmičenje za jednog sportistu. Olimpijske igre su istorijska stvar, i poneko svetsko evropsko prvenstvo može da bude jače, ali su Olimpijske igre - Olimpijske igre - rekao je Gajić.

Otvaranje će biti na reci Seni, takmičari će se voziti čamcima, otkrio je ministar sporta Srbije.

- Naša ekspedicija, koja tamo ima srpsku kuću će imati više od igre. Imaće druge zadatke, kao što su promovisanje privrede srbije, EXPO, skupljaćemo što više predsednika, sekretara... Čeferin nam je obećao, jurimo i ostale krunisane sportske glave sa kojima smo dobri, da dođu da im pokažemo šta planiramo 2027. godine - naveo je Gajić.

Hoćemo da predstavimo zemlju na integralan način, kaže Gajić.

- Sva gradnja koja se dešava, dešava se sa razlogom, i sve to doneće rezultate. Nadamo se da ćemo privući što više mnogo jakih ljudi, konfederacija sportskih, a 2025. i 2026. godine se nadamo da ćemo imati svetska takmičenja, kao pripremu za EXPO 2027. - dodao je Gajić.

Gajić kaže da Srbija ima potencijal za medalje, posebno u košarci.

- Mi imamo izuzetno iskusnog i dobrog selektora, nikada se ne pokazuju sve karte na pripremnim utakmicama. Ja sam siguran da naš selektor vrlo dobro zna kako koristi svaku utakmicu. Treba biti oprezan, u grupi nije naivno uopšte - kaže ministar.

Govoreći o bezbednosti na Olimpijskim igrama, ministar kaže da nema nikakve informacije.

- Ja nemam nikakve informacije, ali sam siguran da će to biti dobro obezbeđen događaj - rekao je ministar sporta.

Kada je u pitanju Novak Đoković, Gajić ističe da mu svi žele zlato, jedino koje mu, kako kaže, fali.

- On je u godinama kada je to možda njegova poslednja šansa da uzme medalju. Ono što je pitanje svih pitanja je da, kada on dođe u te godine, kako će koleno sve to da izdrži. Pitanje je funkcionalnosti, da li je na 100, 80, 90 odsto... Najidealnija je stvar kada imate preko 30, imate iskustvo, a imate i zdravlje - dodao je Gajić.

