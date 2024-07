SKANDAL! Šok odluka UEFA: Za 'UBIJ SRBINA' Albanci dobili MIZERNU KAZNU

Albanski klub Egnatija kažnjen je od strane UEFA zbog sramnog ponašanja na meču 1.kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Borca iz Banjaluke.

Evropska kuća fudbala izrekla je kaznu zbog diskriminatorskog ponašanja od svega 10.000 evra i jednu utakmicu bez publike i to uslovno.

U prevodu ukoliko navijači albanskog kluba ponove isti ili sličan ispad u naredne dve godine aktiviraće ovu smešnu kaznu.

Dvostruki aršini Uefe su ponovo na delu, a možemo samo da zamislimo šta bi bilo da su naši navijači uradili nešto slično. Zapravo, ne moramo ni da zamišljamo, jer je reprezentacija Srbije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo samo jednu utakmicu igrala kao domaćin sa navijačima, bez kazni.

The match was stopped due to the chants, then Egnatia scored two minutes later.



Maybe everybody should stop this childishness and just get on with playing.https://t.co/5n6iqfjop8