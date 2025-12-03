AKTUELNO

Fudbal

NEMANJI RADONJIĆU UKINUTA SUSPENZIJA: Na zahtev trenera Milojevića fudbaler se vraća u tim

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP ||

Nemanja Radonjić je bio van tima sedam dana, a sada je na snagu stupila nova odluka.

"Pored Arnautovića, nećemo imati Babiku, sa druge strane i Lučića. Njih nećemo sigurno imati do kraja polusezone. Imamo nekih malih prijavljenih povreda, ali videćemo posle treninga kakva je situacija. Nemanji Radonjiću je, na moj zahtev, ukinuta suspenzija od strane kluba. Igrač se izvinio svojim saigračima i stručnom štabu i obećao je da će izvršavati svoje obaveze kao i svi ostali igrači što je bio preduslov da se postupak okonča. Radonjić je vraćen u tim i od danas će normalno trenirati i biti u konkurenciji za ekipu", rekao je Milojević.

Podsetimo, Crvena zvezda je nedavno suspenovala fudbalera jer nije izvršavao svoje obaveza prema klubu.

On je prijavljivao povrede zbog kojih nije mogao da trenira (poput: primicača i sl.), a sve to je uzelo maha i klub nije želeo da trpi takvo ponašanje.

Autor: Iva Besarabić

