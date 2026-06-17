SVET SKIDA KAPU MAGIČNOM ARGENTINCU! Lionel Mesi oborio istorijski rekord i ušao u legendu Mundijala, pa sa tri gola srušio Alžir!

Fudbaleri Argentine u prvom meču "J" grupe na Svetskom prvenstvu savladali su Alžir sa ubedljivih 3:0 (1:0), a ovaj duel protekao je u znaku neverovatnog jubileja i istorijskog uspeha Lionela Mesija.

Na prepunom stadionu u Kanzas Sitiju, kapiten "gaučosa" proslavio je veliku godišnjicu. Baš na ovaj dan, 16. juna 2006. godine, Mesi je prvi put zaigrao za reprezentaciju protiv Srbije i Crne Gore, kada je postao najmlađi strelac na Svetskom prvenstvu, a dvadeset godina kasnije ispisao je nove stranice fudbalske istorije.

Mesi je protiv Alžira odigrao svoj jubilarni 200. meč u nacionalnom dresu i postigao het-trik, čime je postao najstariji fudbaler kojem je to pošlo za rukom na Mundijalima, ali i najstariji strelac u istoriji ovog takmičenja uopšte. Sa ova tri pogotka stigao je do svog 16. gola na Svetskim prvenstvima i tako se izjednačio sa Miroslavom Kloseom na prvom mestu večne liste najboljih strelaca.

Od samog starta meča prštalo je na sve strane. Mesi je već u 5. minutu zatresao mrežu, ali mu je pogodak poništen zbog ofsajda, baš kao što je na drugoj strani ubrzo poništen i atraktivan gol Šaibija.

Ipak, Argentina je povela u 17. minutu. Rodrigo de Pol je sjajno proigrao Mesija, a kapiten Argentine je sa ivice šesnaesterca snažno raspalio po lopti i pogodio sam ugao gola za 1:0, dok je Luka Zidan ostao nemoćan uprkos sjajnoj paradi. Nakon toga tempo je opao, pa se na pauzu otišlo sa minimalnom prednošću aktuelnih svetskih šampiona.

U drugom poluvremenu Argentina je zaigrala znatno poletnije i potpuno kontrolisala igru. Opšte oduševljenje na tribinama viđeno je u 60. minutu, kada je nakon šuta Aleksisa Mekalistera i odbrane Zidana na odbijenu loptu natrčao Mesi i povisio na 2:0.

Tačku na ovaj istorijski meč Mesi je stavio u 76. minutu svojim trećim pogotkom, čime je postavio konačnih 3:0 i definitivno obezbedio prva tri boda za Argentinu na ovom šampionatu.

Autor: D.S.