Mundijal mu okrenuo život naglavačke! Izludeo Mesija i šampione sveta, za mesec dana dobio 30 MILIONA pratilaca i sa 40 godina napravio transfer života!

Heroj Zelenortskih Ostrva posle blistavih partija na Mundijalu pronašao novi klub.



Bajka Vozinje dobila je novo poglavlje!

Golman Zelenortskih Ostrva, koji je bio jedno od najvećih otkrovenja nedavno završenog Svetskog prvenstva, karijeru će nastaviti u jednom od najvećih klubova Južne Amerike - čileanskom Kolo-Kolu.

Četrdesetogodišnji čuvar mreže tokom Mundijala postao je prava senzacija. Iako je u turnir ušao kao gotovo nepoznato ime široj fudbalskoj javnosti, svojim odbranama protiv velikih reprezentacija kupio je srca navijača širom sveta.

Posebno se pamte njegove bravure protiv Španije i Argentine, a Zelenortska Ostrva ispisala su istoriju plasmanom u nokaut fazu najvećeg fudbalskog takmičenja. Njihov put završen je tek posle dramatičnog poraza od Argentine 3:2 nakon produžetaka.

A onda je usledila prava ludnica!

Dok je pre Mundijala bio daleko od reflektora, Vozinja je preko noći postao globalna zvezda. Njegov profil na društvenim mrežama eksplodirao je, a broj pratilaca porastao je sa nekoliko desetina hiljada na gotovo 30 miliona!

Interesovanje za njega odmah je poraslo. Pominjala se čak i mogućnost odlaska u MLS i Inter Majami, ali je iskusni golman izabrao Južnu Ameriku i dres slavnog Kolo-Kola.

Za Vozinju je ovo možda i najlepši trenutak karijere. Čovek koji je godinama branio daleko od najvećih evropskih scena sada će stati na gol jednog od najtrofejnijih klubova Čilea.

Od zaboravljenog golmana do heroja Mundijala – fudbal je još jednom pokazao zašto ga ceo svet voli.

Golman Zelenortskih Ostrva, koji je bio jedno od najvećih otkrovenja nedavno završenog Svetskog prvenstva, karijeru će nastaviti u jednom od najvećih klubova Južne Amerike - čileanskom Kolo-Kolu.

Četrdesetogodišnji čuvar mreže tokom Mundijala postao je prava senzacija. Iako je u turnir ušao kao gotovo nepoznato ime široj fudbalskoj javnosti, svojim odbranama protiv velikih reprezentacija kupio je srca navijača širom sveta.

Posebno se pamte njegove bravure protiv Španije i Argentine, a Zelenortska Ostrva ispisala su istoriju plasmanom u nokaut fazu najvećeg fudbalskog takmičenja. Njihov put završen je tek posle dramatičnog poraza od Argentine 3:2 nakon produžetaka.

A onda je usledila prava ludnica!

Dok je pre Mundijala bio daleko od reflektora, Vozinja je preko noći postao globalna zvezda. Njegov profil na društvenim mrežama eksplodirao je, a broj pratilaca porastao je sa nekoliko desetina hiljada na gotovo 30 miliona!

Interesovanje za njega odmah je poraslo. Pominjala se čak i mogućnost odlaska u MLS i Inter Majami, ali je iskusni golman izabrao Južnu Ameriku i dres slavnog Kolo-Kola.

Za Vozinju je ovo možda i najlepši trenutak karijere. Čovek koji je godinama branio daleko od najvećih evropskih scena sada će stati na gol jednog od najtrofejnijih klubova Čilea.

Od zaboravljenog golmana do heroja Mundijala – fudbal je još jednom pokazao zašto ga ceo svet voli.

Autor: D.B.