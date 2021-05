OMILJENA IGRICA I STARIH I MLADIH: Novi Super Mario prvo u Srbiji!

Svi koji su zvanično, preko Play Google prodavnice preuzeli igru Super Mario Run već danas, ranije nego ostali igrači širom sveta, mogu da isprobaju novu Super Mario Run verziju igre.

Čeka vas potpuno nov svet, sa zvezdama, koji mogu da se igraju tek nakon što se pređe i svet 6-4. Novi svet je prilično težak i Nintendo savetuje da se, ukoliko vas izluđuje težina, istu podesite na „Easy mode On“. Tu je i novi igriv lik, a o kome se radi saznaćete u našoj galeriji slika, koju premijerno možete da pregledate:

A new #SuperMarioRun update arrives 29/09, including a new world, new mode, new playable character, and more! pic.twitter.com/JevstvBtr7