Objavljen trenutak užasa: Strimera kolega gurnuo na voz u pokretu (VIDEO)

Da u svetu gejminga nije sve tako idealno, pokazuje i neverovatan slučaj koji je mogao da završi tragično.

Naime, strimer pod imenom Šuvi, koji snima za Kick, podneo je tužbu protiv kolege koji snima pod imenom Turbski1, a koji ga je gurnuo na voz tokom događaja TwitchCon.

Šuvi je prethodno strimovao, a svađa između njih dvojice otpočela je nakon što su krenuli kući sa događaja. Međutim, napad je usledio nakon što je Šuvi okrenuo leđa.

"Koji ti je đavo, brate? Skloni se odavde", rekao je Šuvi čim se okrenuo, na šta je Turbski1 nastavio svađu ali su se ubrzo nakon toga razišli.

Šuvi je razgovarao posle ovoga sa policijom i dao izjavu, rekavši da želi da podnese tužbu. Otkrio je da je svađa izbila zbog njegovih nesuglasica sa prijateljem drugog strimera nekoliko nedelja ranije.

"Sve vreme je pokušavao da se svađa sa mnom, i pitao me je da li sam sada tako jak. Uzeo mi je telefon i počeo da me gura", rekao je on policiji.

Autor: Marija Radić