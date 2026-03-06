Najjača konzola ikada stiže, sada je i zvanično: Project Helix spaja Xbox i PC u jedan uređaj

Microsoft je zvanično potvrdio postojanje nove generacije konzole pod kodnim imenom Project Helix.

Nova direktorka Xbox odeljenja, Aša Šarma, otkrila je da će ovaj uređaj biti revolucionarni hibrid koji izvorno pokreće i Xbox i PC igre. Cilj kompanije je da stvori najmoćniji hardver na tržištu koji briše granice između klasičnog gejminga u dnevnoj sobi i personalnih računara.

Revolucionarni hardver i "Magnus" procesor

Srce nove konzole činiće specijalni AMD procesor pod nazivom Magnus. Ovaj čip koristi najnoviju Zen 6 arhitekturu sa 10 jezgara i brutalnu RDNA 5 grafiku koja donosi drastičan skok u performansama. U poređenju sa trenutnim modelima, Project Helix će omogućiti neuporedivo bolji Ray Tracing i napredno skaliranje slike za kristalno čistu rezoluciju.

Microsoft planira da novi Xbox funkcioniše kao unapred sklopljeni gejming PC koji je potpuno kompatibilan sa svim starijim Xbox naslovima. Operativni sistem će proći kroz velike promene kako bi korisnici mogli da pokreću igre odmah nakon paljenja, bez gledanja u klasičnu radnu površinu Windowsa. Sistem će biti optimizovan za rad sa kontrolerom, čineći iskustvo korišćenja jednostavnim i brzim.

Partnerstvo sa brendovima Asus i ROG

Zanimljivo je da Microsoft ne planira da bude jedini proizvođač ovog hardvera. Postoje snažne indicije da će partneri poput kompanije Asus kreirati svoje verzije ove hibridne konzole. Testiranje novih funkcija već se uveliko sprovodi na uređajima poput ROG Xbox Ally, koji služi kao poligon za novi korisnički interfejs.

Više zvaničnih informacija o tehničkim detaljima i datumu izlaska očekuje se već sledeće nedelje. Aša Šarma će održati ključno predavanje na Game Developers Conference (GDC) 2026, gde će programerima predstaviti puni potencijal Project Helix ekosistema. Ovaj potez direktno ugrožava konkurenciju, jer spajanje PC biblioteke sa udobnošću konzole menja pravila igre u industriji.

Autor: Marija Radić