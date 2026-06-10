Nintendo vraća legendu: Ocarina of Time dobija remake za Switch 2

Nintendo je zvanično potvrdio ono o čemu se mesecima pričalo. Jedna od najpoznatijih igara u istoriji gejminga, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, dobija novi remake koji stiže kasnije ove godine za Nintendo Switch 2.

Najava je objavljena tokom Nintendo Direct prenosa, gde je prikazan kratak trejler koji pokazuje potpuno novu grafiku i veliki tehnički napredak u odnosu na originalnu verziju.

Klasična Zelda dobija potpuno novo izdanje

Za razliku od običnog prebacivanja stare igre na novu platformu, ovaj projekat deluje kao potpuni remake sa modernim vizuelnim prikazom.

Nintendo za sada nije otkrio sve detalje, pa nije poznato koliko će igra biti promenjena u odnosu na original, da li će sadržati novi sadržaj niti kolika će biti cena.

Kompanija je potvrdila samo da će više informacija stići naknadno, dok je izlazak planiran za ovu godinu.

Jedna od najvažnijih igara u istoriji vraća se novoj generaciji

Originalni The Legend of Zelda: Ocarina of Time prvi put je objavljen 1998. godine za Nintendo 64 i ostao je upamćen kao prva 3D igra iz glavne Zelda serije.

Naslov se često navodi među najboljim video igrama ikada napravljenim, zahvaljujući otvorenom svetu, inovativnom dizajnu nivoa i načinu na koji je preneo klasičnu Zelda formulu u trodimenzionalno okruženje.

Ovo nije prvi put da Nintendo vraća ovaj klasik. Igra je ranije dobila verziju za Nintendo 3DS, a kasnije je bila dostupna i na drugim Nintendo platformama kroz različite digitalne servise.

Povratak klasika dok fanovi čekaju novu veliku avanturu

Najava remake-a dolazi u periodu kada fanovi čekaju sledeću veliku 3D Zelda igru.

Poslednji veliki naslovi, The Legend of Zelda: Breath of the Wild i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, koristili su sličan tehnološki temelj i između njih je prošlo više godina.

Zbog toga će povratak Ocarina of Time pružiti ljubiteljima serijala priliku da ponovo iskuse jedan od najvažnijih delova franšize, ovog puta sa modernom grafikom i na novoj generaciji hardvera.

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Autor: Marija Radić