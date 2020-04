STRAHA MEĐU HEROJIMA U HITNOJ POMOĆI NEMA: Doktorka Jovana sa svojim kolegama odgovara na više od 2.000 poziva građana dnevno! (VIDEO)

View this post on Instagram

Mlada doktorka Jovana Obrenović iz Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć, u službi građana je 365 dana u godini, 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, kao i njene kolege. Ni u ovim trenucima njihov posao se ne razlikuje mnogo, osim što na teren idu pod punom zaštitnom opremom. - Suština i jeste da svako od nas da koliko može, odnosno da radi svoj posao – rekla je Jovana u razgovoru sa @gordanauzelac . Straha među ekipom Hitne pomoći nema i kako kažu, daju sve od sebe kako bi pomogli svima kojima je pomoć neophodna. Zbog toga što se, kao i sve njene kolege medicinski radnici, nalazi u prvim redovima odbrane, doktorka Jovana je zasluženo nominovana za nagradu „Heroji Beograda", koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njena priča!