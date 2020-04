NEČIJE MALO, NEKOME MNOGO ZNAČI: Nataša Željski svakodnevno je na usluzi najstarijim Beograđanima!

View this post on Instagram

Svakog dana od osam ujutru, Natašu Željski i njene kolege možete videti na ulici kako nose pakete sa namirnicama starijima od 65 godina, koji su tokom epideije koronavirusa sprečeni da izlaze iz svojih domova. Kako kažu, penzioneri nisu zahtevni. - Naš posao se svodi na to da im nabavljamo osnovne životne namirnice, idemo u apoteku da im nabavimo sve što im je potrebno. Oni prethodno pozovu naš call centar, koji nama da instrukcije gde treba da idemo, šta kupujemo, spisak namirnica, odlazimo do njih i naravno donosimo im račun – rekla je Nataša. Zbog toga što je potrebe najugroženijih stavila ispred svojih, Nataša je nominovana za nagradu "Heroji Beograda", koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njena priča.