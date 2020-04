VOJNIČKI HRABRO, PREDUZEO JE SVE MERE DA NE DOĐE DO NEPREDVIĐENIH SITUACIJA: Velimir Grbić, nominovan za nagradu "Heroji Beograda" !

View this post on Instagram

Odgovornost, red, rad, disciplina, briga o drugima i pomaganje u nevolji – to su dužnosti potpukovnika Velimira Grbića, koji se tokom vanrednog stanja našao pred teškim zadatkom. - Za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji bio sam angažovan kao vođa tima na obezbeđenju Doma učenika srednjih škola “Milutin Milanković”. Zadatak je bio sprečavanje neovlašćenog ulaska i interakcije lica koja su ovde bila u karantinu sa licima izvan njega – rekao je Velimir. Zvog osobina koje je pokazao i toga što je potrebe drugih stavio ispred svojih, Velimir je nominovan za nagradu “Heroji Beograda”, koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njegova priča. #herojibeograda #heroji #gradbeograd #rtvpink #tvpink #pinktelevizija