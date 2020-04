UZ NJEGOVU POŽRTVOVANOST MNOGO SU LAKŠE PROŠLI KROZ SAMOIZOLACIJU: Bojan Petrović, nominovan za nagradu “Heroji Beograda” !

View this post on Instagram

Bojan Petrović i njegove kolege svaki dan su u prvim borbenim redovima protiv najgore pošasti koja nas je zadesila. Trude se da budu dostupni građanima i pomognu im da lakše podnesu izolaciju i pronađu sve potrebne odgovore. - Nakon proglašenja vanrednog stanja i donošenja mera o samoizolaciji, obilazili smo moje kolege i ja građane koji su u samoizolaciji, vršili provere, pružali pomoć, davali intrukcije kako da se ponašaju i šta da rade. Ostavili smo i naše brojeve telefona, da mogu u svakom trenutku da nas pozovu – rekao je Bojan. Zbog toga što i u vanrednom stanju obavlja svoju dužnost, Bojan je nominovan za nagradu “Heroji Beograda”, koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njegova priča. #herojibeograda #heroji #gradbeograd #rtvpink #tvpink #pinktelevizija