OD POMAGANJA NAJSTARIJIM SUGRAĐANIMA, DO NADGLEDANJA KAMIONA U TRANZITU: Branislav Radojević, zasluženo nominovan za titulu " Heroji Beograda " !

View this post on Instagram

Pravljenjem plana, dogovorom i pripremom pre odlaska na teren, pripradnici policijske brigade započinju svoj dan. Uvođenjem vanrednog stanja, njihovi zadaci su se povećali, a evo kakve su sada njihove dužnosti. - Od samog početka uvođenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, pripadnici policijske brigade angažovani su na zadacima sprovođenju mera Vlade Republike Srbije u skladu sa proglašenjem vanrednog stanja. Naši zadaci su praćenje, odnosno nadgledanjekretanja kamiona koji tranzitiraju kroz teritoriju policijske uprave za Grad Beograd, a nakon donošenja odluke o zabrani kretanja građana u parkovima i na javnim površinama, naš zadatak je kontrolisanje sprovođenja tih mera – rekao je Branislav. Zbog toga što je i tokom vanrednog stanja u službi građana i Republike Srbije, Branislav je nominovan za nagradu “Heroji Beograda”, koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njegova priča. #herojibeograda #heroji #gradbeograd #rtvpink #tvpink #pinktelevizija