ZA NJU JE BITNO DA JE DRUGIMA NA USLUZI I DA IH SVOJIM PRIMEROM OHRABRI: Dragica Pavlović, nominovana za nagradu "Heroji Beograda" !

Dragica Pavlović šest godina radi kao kasirka na benzinskoj pumpi, a svoj posao nastavila je da obavlja za vreme pandemije, uprkos strahu koji je imala od koronavirusa. - Od početka proglašenja vanrednog stanja, nismo imali bitnije promene, znači sve je teklo normalnim tokom. Iskreno da vam kažem, imala sam strah, u početku. Prvi dan nakon toga, kada sam došla u dnevnu smenu, bilo je mnogo teško jer me je sačekala kompletna zaštitna oprema: maske, rukavice, sredstva za dezinfekciju ruku. Tada sam, u stvari, shvatila da je stvar veoma ozbiljna, ali da sam tu zbog drugih ljudi I prosto morala sam sa sobom u glavi da raščistim, da je to zbog njih. Navikli su da me vide sa osmehom na licu, i nisam htela da dozvolim da vide promenu. I mogu da vam kažem da sam uspela u tome – rekla je Dragica. Zbog toga što je zarad ostalih građana uspela da savlada sopstveni strah, Dragica je zasluženo nominovana za nagradu “Heroji Beograda”, koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njena priča. #herojibeograda #heroji #gradbeograd #rtvpink #tvpink #pinktelevizija