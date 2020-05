MAKSIMALNO PRUŽENA POMOĆ PACIJENTIMA U NAJTEŽIM TRENUCIMA: Ružica Dimić, zasluženo u trci za nagradu "Heroji Beograda" !

View this post on Instagram

Ružica skoro 34 godine radi kao babica u porodilištu. Još dok je bila dete, divila se ženama koje donose tek novorođene bebe njihovim majkama. Kad je malo odrasla, shvatila je kakav je to posao i odlučila je da upiše školu za babice. Sada, tokom vanrednog stanja, ona obavlja svoj dugogodišnji posao. - Naša bolnica je organizovana 24 časa za Covid pozitivne pacijente i Covid suspektne pacijente. Radimo kao i u normalno vreme, kada nije bilo Covid infekcije, s tim što strogo vodimo računa da ne spojimo suspektne i Covid pozitivne pacijente – rekla je Ružica. Prema njenim rečima, ovakva situacija nije laka, ni za medicinare, ni za pacijente, ali snalazi se. Zbog toga što i u ovim vanrednim okolnostima stavlja živote drugih ispred svog, Ružica je nominovana za nagradu “Heroji Beograda”, koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njena priča. #herojibeograda #heroji #gradbeograd #rtvpink #tvpink #pinktelevizija