PORED STRUČNE POMOĆI PRUŽA I ONU NAJVAŽNIJU - OHRABRENJE, NADU I VERU U NAJBOLJI MOGUĆI ISHOD: Biljana Bojić, heroj kakvog Beograd zaslužuje!

Od samog početka epidemije, ceo kolektiv Infektivne klinike u Beogradu bio je spreman na ovakava izazov. Iako svesni opasnosti kojoj su izloženi kao lekari na prvoj liniji odbrane, morali su brzo da savladaju strah i da se uhvate u košac sa nevidiljivim neprijateljem. - I ranije smo se suočavali sa epidemijama poput gripa, morbila i veoma brzo smo se konsolidovali i shvatili da strah nije od neke koristi. Tako da smo se uhvatili u koštac sa ovim izazovom koji je bio pred nama – rekla je dr Biljana. Zbog toga što je savladala strah i odlučila da zdravlje drugih ljudi stavi ispred svog, BIljana je nominovana za nagradu “Heroji Beograda”, koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njena priča. #herojibeograda #heroji #gradbeograd #rtvpink #tvpink #pinktelevizija