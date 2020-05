MAŠINE GORANA MILOŠEVIĆA NISU STALE: Herojski čin koji je spasio mnoge!

View this post on Instagram

Zbog pandemije koronavirusa, mnogo toga se promenilo u Srbiji: stala je proizvodnja šešira Gorana Miloševića iz Beograda, ali ne i njegove mašine. Goran je tokom vanrednog stanja nastavio da proizvodi maske u svojoj radnji. - Uradili smo dosta maski, mislim dosta… Nije naša proizvodnja velika, to je 500, 600 maski dnevno, od kojih smo polovinu donirali. Ljudi koji nisu imali su se javljali, Domovi zdravlja po Srbiji, donirali smo i Institutu za majku i dete. Javili smo i opštini, ako su potrebne donacije damožemo uvek izaći u susret – rekao je Goran. Zbog ovog humanog dela, Goran je sasvim zasluženo nominovan za nagradu “Heroji Beograda”, koju dodeluju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njegova priča. #herojibeograda #heroji #gradbeograd #rtvpink #tvpink #pinktelevizija