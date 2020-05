MODERNA TEHNOLOGIJA 3D ŠTAMPANJA U SLUŽBI SPAŠAVANJA ŽIVOTA: Marko Kostov kreativni heroj današnjice!

View this post on Instagram

Nauka u službi spasavanja života, ali ali ne medicinska nauka, već moderna tehnologija 3D štampanja. Kompanije i pojedinci povezali su se sa ciljem da proizvedu što veći broj vizira, a među njima je i Marko Kostov: vizionar Srbije. - Sa pojavom koronavirusa, cela javnost je htela da pronađe način da pomogne zaraženima, ali i medicinskom osoblju. Veoma brzo se angažovala cela mejkerska zajednica u Srbiji. Mejkeri su svi kreativni ljudi koji prave, da smišljaju neke nove stvari I to rade na najrazličitije načine. Upravo se u tome ogleda njihova kreativnosti – rekao je Marko. Zbog toga što je o tuđim potrebama razmišljao više nego o svojim, Marko je nominovan za nagradu "Heroji Beograda", koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njegova priča.