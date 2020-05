View this post on Instagram

Najveći broj penzionera tokom vanrednog stanja nije izlazio iz svojih domova. U novobeogradskom bloku 23, međutim, srećni su oni koji žive blizu Ankicinog restorana, jer su svki dan dobijali obroke. - S obzirom na to da se naš restoran ”Moderna domaćica” nalazi u bloku 23 , gde živim 10 godina, doneli smo odluku da pomognemo komšijama, jer ih ne smatramo samo mušterijama, već i komšijama. Želeli smo da se u ovim vremenima nađemo nađim starijim komšijama, da im pomognemo i da im olakšamo period izolacije – rekla je Ankica. Zbog solidarnosti koju je pokazala, Ankica je nominovana za nagradu “Heroji Beograda”, koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njena priča. #herojibeograda #heroji #gradbeograd #rtvpink #tvpink #pinktelevizija