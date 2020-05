TANKA VEZA IZMEĐU ČOVEKA I ŽIVOTINJA ZBOG NJEGA NIJE PREKINUTA: Destan Karamani brinuo se o najnezaštićenijima tokom vanrednog stanja !

View this post on Instagram

Skoro tri decenije, Destan Karamani svakodnevno je na ulicama Beograda i trudi se da prestonica bude čista i sređena. Njegove kolege i on su se brzo navikli na vanredno stanje. - Mnogo je značajno što "Gradska čistoća" održava Beograd čistim. Kada bi "Gradska čistoća" stala, ne znam šta bi se desilo, vladala bi nehigijena. Mi sve to odgržavamo, radimo 24 časa. Radno vreme nam je isto, isti sun am reoni, jedina razlika je što nema toliko đubreta jer ljudi ne izlaze napolje – objasšnjava Destan. Zbog toga što je predano radio svoj posao i tokom vanrednog stanja, Destan je nominovan za nagradu "Heroji Beograda", koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njegova priča.