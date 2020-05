KADA OSTANEMO BEZ INTERNETA ILI TELEVIZIJE, ON JE TU: Zoran Kostić uvek brine o svojim korisnicima!

View this post on Instagram

Ogromna prostorija, nebrojeno mnogo žica i lampica koje trepere između redova ljudi koji, za razliku od nas, tačno znaju u šta gledaju. Ovo je centrala Telekoma Srbije, a Zoran Kostić radi na održavanju sistema i otklanjanju kvarova. - Dali smo sve od sebe da korisnici ne osete vanredno stanje, dajemo maksimum od sebe da svi servisi budu u funkciji, bez obzira da li je vanredno stanje ili ne. Čak i bolje funkcionišemo tokom vanrednog stanja – rekao je Zoran. Zbog toga što se stavio u službu onih kojima je potrebno, Zoran je nominovan za nagradu “Heroji Beograda”, koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njegova priča. #herojibeograda #heroji #gradbeograd #rtvpink #tvpink #pinktelevizija