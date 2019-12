DONOSIMO NUMEROLOŠKU PROGNOZU ZA 2020. GODINU: Šestice očekuje IDEALAN BRAK, trojke FINANSIJSKA NESTABILNOST, a ova tri broja će USPETI U KARIJERI!

Reč numerologija potiče od dve reči: numer (broj) i logos (govor, reč , pojam). Shodno tome, numerologiju možemo da definišemo kao nauku o brojevima, nauku koja se bavi uticajem brojeva na naš život i kao predviđanje koje se zasniva na uticaju i značenju brojeva.

Numerologija može da pruži odgovore na mnoga pitanja, a mi vam predstavljamo numerološku prognozu za 2020. godinu.

Ova prognoza zasnovana je na bioritamskom broju pojedinca. Šta je bioritamski broj?

Bioritamski broj se, kao i lični, dobija iz datuma rođenja, na primer: rođeni ste 15. 05. 1995, gde sabiramo dan i mesec rođenja, odnosno u ovom slučaju 15 + 5 = 20. Kad se broj svede na jednu cifru, dobijamo vaš bioritamski broj – 2.

Ono po čemu nas prepoznaju, ono što nas pokreće, ali i ono što nas blokira, sadržano je u bioritamskom broju. To su naše potrebe i navike, to je broj kroz čiju vibraciju primamo svet oko sebe, i ujedno objašnjava kako svet doživljava nas. Ne može se baš za svakoga reći da je karakterističan predstavnik broja koji mu je bioritmički, ali i to ima svoje razloge. Čovek se rađa i uči na svojim i tuđim iskustvima, ima uspone i padove, i zato je normalno zaključiti da će na primer jedna jedinica postati prepoznatljiva po svojim osobinama tek u zrelim godinama.

Ako je vaš bioritamski broj 1

Godina pred nama za Jedinicu označava početak novih projekata. Ovo takođe uključuje nove aktivnosti ili neka posebna interesovanja. Ali ono što je najvažnije jeste da se fokusirate na svoje ciljeve.

Takođe, učinite to sa svojom novo pronađenom mentalnom i fizičkom snagom i prilagodite se promenama tako da vaš život još bude uspešniji i uzbudljiviji. Imate dovoljno energičnosti i potrebne energije za postizanje svojih ciljeva. Tako se možete veseliti ovom uzbudljivom periodu. I, trebalo bi da budete spremni da se suočite sa iskušenjima i nevoljama koje novi poduhvati iziskuju od vas.

Bez obzira u kom pravcu vas vodi broj jedan u 2020. godini, osetićete rast, na ovaj ili onaj način. Jedan je lični broj ekspanzija i transformacija. Na ovaj ili onaj način, tokom vremena menjaćete se lično. Stoga će ova promena dovesti do toga da osećate prirodno i duhovno prosvetljenje u isto vreme.

Broj Jedan u 2020. godini će imati mnogo novih avantura i zadataka u ličnom životu. Verovatno da ćete osetiti duhovnu promenu koja dolazi iz vas. Jedan je tradicionalni, ali i početni broj. U narednoj godini trebalo bi da smislite svoje buduće ciljeve u životu. Napravite strategije za postizanje tih ciljeva. Naravno, za ovo će biti potreban jak napor. Srećom, tokom ove godine ste obdareni sa svom potrebnom energijom. U 2020. godini ćete zaboraviti na svoje prošle nesreće.

Verovatno ćete videti neke promene u svom životu. Verovatno ćete pokušati da ostvarite ciljeve koje ste odlagali već neko vreme. Snovi će vam izgledati više kao stvarnost, nego kao daleka maštarija. Ovo bi mogla da bude tačno motivacija koja vam je bila potrebna da biste to učinili. Ovi povišeni nivoi energije pomoći će vam da prođete kroz one dane čak i kada budete osećali kao da prolazite kroz neko teško vreme.

Možda želite da se promenite i postanete bolja osoba. Ili ćete možda odlučiti da je najbolje da pronađete svoje staro korenje i budete osoba kakva ste nekada bili. Šta god da odlučite, ovaj period će doneti neku novu tranziciju u vaš život.

Takođe, čak i ako tranzicija ne dođe kompletno odjednom, verovatno ćete se osećati energičnijim. Na primer, energija koju vam donosi broj Jedan biće pokretačka snaga svega što radite. Ako želite da promenite svoj život, tada će vas to motivisati.

Numerologija za 2020.godinu vam predviđa da ako propustite ovu značajnu transformaciju i ne napravite odgovarajuće poteze, možda ćete morati da sačekate sledeći ciklus. To će se dogoditi tek nakon devet godina. Numerološki horoskop za 2020. takođe upozorava da je od suštinske važnosti zadržati pozitivan um tokom formulisanja novih ciljeva i planova. Iznad svega, trebalo bi da prestanete da razmišljate o prošlim događajima i neuspesima, jer ovo može da ometa vaše razmišljanje. Takođe, moglo bi vas sprečiti da izađete sa jasnim planovima i metodama za postizanje tih ciljeva.

Ali, broj Jedan takođe će imati neke nedostatke, kao i svi numerološki brojevi. Dok će vam broj Jedan dati energiju da učinite ono što treba, možda će vam dati previše energije. Moći ćete s lakoćom da radite ono što želite. Takođe, možete da pogledate prošle poteškoće i budete manje pripremljeni za nesreće nego što ste nekada bili.

Takođe, numerologija vam sugeriše da možete da postanete agresivni kada ljudi potkopavaju vaše ciljeve ili vam kažu da ne možete da učinite nešto što želite da uradite. S druge strane, možda ste savršeno pristojni i imate dovoljno sreće da imate prijatelje koji veruju u vaše ciljeve. Ipak, takođe možete da postanete opsednuti svojom svrhom i učiniti sve što je potrebno da biste je ostvarili.

Ukratko, broj jedan je jednostavan numerološki broj. Njegova značenja su jasna. Stvari će se promeniti, ali promene će verovatno biti na bolje. Iako su stvari ponekad grube, uvek ćete moći da se uhvatite za nešto što će vam pomoći u 2020. godini. Dakle, iskoristite najbolje što imate sa sobom!

Ako je vaš bioritamski broj 2

Numerološki horoskop za Dvojku u 2020. godini predviđa upornost, saradnju i lični rast. Idete više po svom instinktu i osećaju, nego po nekoj normalnoj logici. Stoga će to rezultirati skladnim stanjem stvari. Vaš um će postati stabilan i smiren. Kada su u pitanju vaši odnosi u romantičnim i porodičnim sferama, videćete promenu na bolje.

Ako želite da se stvari dešavaju trenutno i odmah, onda ovo nije godina za vas. Treba da prihvatite da u nekim situacijama može da dođe do kašnjenja nečega zbog raznih okolnosti. Izdržljivost je ključ tokom 2020. godine. Umesto da pokušavate stvari brzo da postignete, trebalo bi da programirate svoje aktivnosti jednu za drugom kako biste izbegli razne frustracije. Strpljenje je bitno i ako želite da radite teško i dugo da biste dobili ono što želite, onda ćete biti srećni.

Ova 2020. godina za Dvojke je godina koja traži timski rad i saradnju u odnosima. Stvari se ostvaruju uz pomoć i napore drugih ljudi. Takođe, u narednoj godini stvari možda neće ići uvek svojim zacrtanim putem i onako kako vi želite.

S vaše strane nema mesta za aroganciju. Ne možete možete da se sukobljavate s drugim ljudima i da postižete pozitivne rezultate kakve očekujete. Umesto svađe i arogancije, koristite svoje moći ubeđivanja i sposobnosti sopstvene inteligencije.

Ova godina će biti prilično užurbana. Imaćete više stvari u rukama nego što možete lako da uradite. Vaši romantični i porodični odnosi videće promenu na bolje. Ovo može da uključuje vaše ljubavne partnere, supružnike i članove porodice. Bićete veoma ozbiljni i posvećeni svojim vezama. Godina pred nama je vreme da sa drugima delite sve ono što i vi dobijete od nekih drugih.

Vaš um će postati stabilan i smiren. Savetuje vam se da ako želite da stvari krenu pravim putem i onako kako želite, morate da angažujete svoje snage. Samim tim, izbegavajte sve ono što vas vuče na dole. Ako želite da se lepo provedete 2020. godine, onda treba da radite ono što najbolje radite, šta god to bilo.

Ako tražite ljubav ili prijateljstvo, onda može biti da će energija broja Dva da vam pomogne tokom 2020. godine. Saradnja i prijateljstvo su veoma važni za vas ako želite da napredujete u narednoj godini. Dakle, vaš broj Dva će vam pomoći da pronađete neke ljude sa kojima ćete raditi u toku godine.

Novi prijatelji će vam verovatno olakšati život i učiniti ga manje stresnim. Vaša nova romantična interesovanja trebalo bi da donesu i više radosti u vaš život. Ako možete, izbegavajte sukob sa novim ljubavnim partnerom, onda će i vaša veza da traje duže. Jer, sukob u vašem odnosu samo će vam, dugoročno gledano, otežati stvari. Pokušajte da izbegavate da sebi stvarate neprijatelje i umesto toga fokusirajte se na sklapanje novih prijateljstava.

Za broj Dva u 2020. godini ključna reč je saradnja. Raditi sam nije najbolja strategija ako želite da napredujete tokom 2020. godine. Treba da sarađujete dobro sa drugima. Čak i ako ste individualista, prijatelji i porodica biće od velike vrednosti. Teško je sve obaviti samostalno, a mnogo je lakše kad imate prijatelje koji će vam pomoći.

Numerologija broju Dva za 2020. godinu takođe kaže da je to godina koja ne donosi samo uspeh i ljubav, već može da donese teškoće i haos. Ovo ne znači da će vašu kuću zadesiti neka velika nesreća ili ćete propasti u školi, na fakultetu ili poslu. Samo vam se nagoveštava da ćete verovatno biti zauzeti i pod stresom češće od nekog drugog broja. Naravno, ovo je samo jedna loša strana vašeg broja u odnosu na inače sjajnu godinu, ali to ne treba mnogo da vas brine.

Savetuje vam se da stvari sagledate na duge staze, da ne žurite ni sa čim jer to sve može učiniti još komplikovanijim. Uzmite stvari polako i jednu po jednu. Izbegavajte sukobe i naporno radite da biste održali svoju vezu. Ako sve ovo uradite onda će se 2020, godina pokazati kao sjajna!

Ako je vaš bioritamski broj 3

Za broj Tri numerologija za 2020. godinu predviđa godinu entuzijazma. Ovo je vreme za vaš kreativni rast i društveno unapređenje. Društveno, ovo je sjajna godina za osobe broja Tri. Dakle, radosti i zabave će biti u izobilju. Sve to uživanje i zadovoljstvo će biti dobro za vašu ličnu sreću. Ako ste poslovna osoba, naći ćete se u dubokim vodama biznisa.

Godina pred nama za broj Tri predviđa da je ovo godina u kojoj ćete biti puni energije. Ovaj entuzijazam može dovesti do toga da uživate u životu u potpunosti. U svojoj veselosti, možete imati tendenciju da ignorišete svoje ciljeve u životu. A, ovo može da dovode do vrlo opasnih posledica.

Uživajte u svemu, ali dajte vremena za važne osnovne stvari u životu. Na vama je da odlučite šta ćete da radite sa promenama koje donosi broj Tri u 2020. godini. Način na koji delujete na ove promene će uticati na to kakva će vam biti ova godina. Ako budete radili ispravno i povlačili prave poteze, onda broj Tri može jednostavno da postane vaš novi srećni broj.

Numerološka prognoza pokazuje da je to vreme da izrazite svoje talente u umetnosti i komunikaciji. Ili ste možda povezani sa udruženjima koja promovišu kreativnost. Možda se prepoznaju vaša originalnost i instinkti i sve to bude nagrađeno od strane društva. Možete koristiti svoje kreativne veštine za svoj duhovni rast i lični razvoj. Ovo je sjajna godina za osobe broja Tri.

Biće obilje veselja i zabave. Mnogi će imati prilike za putovanje u idilična mesta i uživanje u njima, spokojno prirodno okruženje će vam biti dostupno. Bićete uključeni u mnoga socijalna dešavanja. Pronaći ćete sreću i radost u vašim društvenim aktivnostima.

Oživljavanje starih prijateljstava i hobiji su na vidiku. Verovatno da ćete biti onaj koji će doneti promene u sopstvenom životu. Neće drugi kontrolisati vašu sudbinu, vi ćete biti taj koji će odlučivati šta ćete raditi u 2020. godini. Broj Tri biće tu da vam pruži hrabrost i energiju koja vam je potrebna da biste radili ono što volite da radite najviše.

Koristite svoju energiju za opuštanje. Ali, ne opuštajte se jednostavnim sedenjem ispred televizora. Ova 2020. godina biće sjajno vreme za povratak nekih vaših starih hobija za koje vam je možda ponestalo vremena ili energije u prethodnom periodu. Broj Tri će vam dati dovoljno energije za obavljanje stvari koje su vam potrebne da uradite, zajedno sa stvarima koje želite da radite.

Verovatno ćete se osećati kreativnijim u 2020. godini. Ovo će dati dodatni podsticaj energiji koju verovatno osećate. Nemojte da potrošite ovu inspiraciju! Kad osetite potrebu crtajte, igrajte se, slušajte muziku ili se bavite nekom drugom svojom strašću! Ovo je godina u kojoj možete biti slobodni da budete svoji i da radite stvari koje volite. Ne ispuštajte ovu priliku.

Ako ste poslovan čovek, pripazite na svoje finansije. Morate da ostanete budni i da sagledate svaku situaciju iz pravog ugla pre nego što bude suviše kasno za ispravku. Naravno, niko ne kaže da treba da se ograničite na nešto, već da iskoristite svu svoju energiju na produktivan način. Ponekad je potrebno da iskoristite snagu koju vam daje broj Tri da radite stvari za koje ste strastveni.

Budite sigurni da sledite svoje instinkte. Verovatno ćete biti više u dodiru sa prirodom i vašim unutrašnjim 'ja'. Ako osećate da nešto nije u redu, nemojte to da radite. Ako nešto osetite kao sjajnu ideju, onda idite to da uradite. Ko će vas zaustaviti?

Od vas se u 2020. godini zahteva da budete sigurni da živite život u najvećoj meri, punim plućima. Budite svoji za to vreme. Budite kreativni. Uraditi sve što treba da učinite i iskoristite energiju broja Tri koju vam pruža. Ne trošite uzalud 2020. godinu.

Ako je vaš bioritamski broj 4

Godina pred nama za broj Četiri biće godina discipline. To takođe znači marljivost i rast. Morate da budete uporni. Samo naporan rad će dati dobre rezultate. Dok se fokusirate na svoj rast i ciljeve, ne zanemarujte svoje zdravlje. Nakon svih radosti koje ste imali tokom prošle godine, vreme je da ozbiljno sagledate stvarnost života. Morate dobro da se oznojite tokom 2020. godine. Potrebno je mnogo discipline da biste ozbiljno pogledali na svoje ciljeve. Napravite svoj plan igre da biste postigli te stvari.

U 2020. godini Četvorku će predstavljati marljivost i upornost. Ako ste mislili da će vam sve lako doći 2020. godine, razmislite ponovo. Moraćete veoma vredno da radite da biste dobili sve ono što želite. Numerologija vas upozorava da budete realni u pogledu svojih mogućnosti da bi vaši planovi funkcionisali kako treba i onako kako vi hoćete.

Pripremite kompletnu mapu puta pre nego što se upustite u svoje projekte. Poboljšajte svoj set veština povezujući se sa profesionalnim organizacijama ili upisujući se na specijalizovane kurseve. Numerologija vas savetuje da budete istrajni. Samo naporan rad će dati dobre rezultate. Putovanje u inostranstvo radi proučavanja alternativnih metoda ili proširenja vašeg poslovanja može biti dobra ideja za vas.

Dok se fokusirate na svoj rast i željene ciljeve, ne zanemarujte svoje zdravlje. Održavajte dobru fizičku i mentalnu kondiciju sa zdravim režimom vežbanja i ishrane. Ako se organizujete, vašu će godinu učiniti mnogo lakšom nego što bi bila ako ne biste pokušali da planirate stvari. To što ćete morati da organizujete svoj život u 2020. godini može da zahteva mnogo posla. Ali, bilo bi potrebno još više posla ako biste neorganizovano radili stvari.

Zabavljali ste se dosad i stvari bi mogle da vam izgledaju kao da vam dolaze lakše nego inače. U 2020. godini stvari će biti gotovo obrnute. Za razliku od godine pre, moraćete ozbiljnije da se pozabavite svojim ciljevima. Stvari vam neće dolaziti tako lako kao što su ranije dolazile. Stoga ćete morati pažljivo da planirate i naporno radite kad god imate priliku za to.

Od najveće važnosti za vas je da napravite detaljne planove za svaku važnu stvar koju radite. Pažnja na detalje je posebno važna i tokom ovog vremena. Sve u svemu, trebalo bi da pokušate da radite na tome da postanete organizovanija osoba ako već to niste postali do sada.

Možda će vam izgledati da neke stvari idu vrlo sporo. To je samo zato što ćete morati da radite više nego što ste radili prethodnih godina. Broj Četiri će tokom 2020. godine možda biti suočen sa frustracijom sa nečim što izgleda kao beskrajni posao. Ali sve će biti u redu.

Još jedna stvar koju možete da učinite kako biste olakšali 2020. godinu jeste da naučite više veština, tj. da budete obučeni da radite više poslova. Organizovanje nije jedina važna veština koju bi trebalo da savladate. Ako imate određeni posao, sada je vreme da naučite veštine koje će vam pomoći u tom poslu. Ovo bi trebalo da vam pomogne da poboljšate svoju karijeru tokom 2020. Takođe, potrudite se da pokušate da unapredite svoje fizičko ja, kao i svoje mentalno ja. Mentalno vežbanje je važno, ali isto tako je važno i vežbanje tela.

Ovo je godina za produktivnost i napredovanje na ličnom planu! Možda ćete imati više trenutaka frustracije i nervoze od trenutaka radosti kada vaši planovi krenu naopako, a niste u mogućnosti da postignete ono što želite. Korekcija kursa kojim se krećete možda će biti potrebna. Promenite svoje ideje i planove ako je potrebno.

Dokle god budete naporno radili, trebalo bi da postignete odlične rezultate. Međutim, ako ne planirate i ne organizujete svoj radni život, onda će vam godina biti teška i neće doneti mnogo rezultata. Morate nastaviti da radite naporno ako želite da postignete odlične rezultate.

Zaključno, numerologija vam 2020. godine predviđa da ako se potrudite i naporno radite, ova godina neće biti tako teška kao što bi bila da ne ulažete veliki trud. Iako se ova godina može činiti pomalo gruba, to je samo zato što morate malo više da radite. Jednom kada to učinite, godina bi trebalo da vam se čini prirodnijom i mnogo lepšom.

Ako je vaš bioritamski broj 5

U toku 2020. godine sva ograničenja iz prethodne biće uklonjena. Ova godina za Petice znači velike transformacije i veću slobodu. Ali, još jedan aspekt ove godine biće nezavisnost i lična sloboda. Daćete izraz vašim skrivenim mogućnostima. Takođe, pokušaćete da proširite i vaš mentalni vidik. Broj Pet donosi veće promene od mnogih drugih brojeva.

U ovoj godini moći ćete da se pripremite za neke nadolazeće promene. Za neke će se lako videti kako dolaze, ali, čini se da će se druge promene pojaviti niotkuda. Bez obzira na to šta se još bude događalo u 2020. godini, možete očekivati puno toga. Ako se neke promene dogode u vašem poslovnom svetu, neke mogu da se javljaju u vašem društvenom krugu ili u ljubavi. Mnogi će se snaći u oblastima koje traže kreativnost.

Možete da istražite nove zemlje i proširite vaš pogled na druge ljude i njihove kulture. Imaćete snažnu želju za učenjem novih stvari. Na originalan način vodićete svoje poslovanje i promovisati svoje proizvode. Čak će i članovi vaše porodice da vas privuku svojim idejama i mišljenjima. Sve ove promene i isprobavanje novih stvari vodiće vas do obilja uzbuđenja u ličnom i društvenom životu.

Pazite da se ne izgubite u isprobavanju previše novih stvari. Sigurno će biti mnogo promena u vašem životu 2020. godine, ako je Pet vaš lični broj. To ne znači da će vam godina biti dobra ili loša. Mnogo toga kako će vam proći 2020. godina zavisiće od vas samih, kako reagujete na promene i naravno, koje vrste promena dolaze u vaš život.

Ako volite da se menjate i ako ste prilagodljiva osoba, onda će vaš život biti znatno lakši od nekoga ko ne voli da se menja i ko nije sklon promenama ili neko ko ne zna šta treba da radi kada mu neka promena uđe u život. Ako želite da vam ova godina bude što je moguće lakša, treba sve da ide svojim tokom. Ako pokušate da plivate protiv struje, uzvodno, to nikada nikome nije pomoglo, pa zato prihvatite promene i prilagodite im se, plivajte sa njima.

Ako želite da unapredite svoju karijeru ili započnete drugu, na vama je samo da odlučite. Ako želite da dođete do novih prijatelja, oslobodite se starih ili započnite novu romansu, sve je na vama!

Numerologija vam predlaže da ikoristite svoju slobodu da radite ono što želite ove godine. Ovo je vreme kada treba da budete nezavisni. Dok se svet bude menjao oko vas, vi ste taj koji mora da izabere šta ćete napraviti od ovih promena. Kao što radite svake godine, pokušajte da se malo poboljšate u svakom pogledu. Bez obzira koliko je neko sjajan, uvek ima prostora da se naprave mnoga poboljšanja u životu.

Mnogi od vas će iskoristiti priliku da promene način vežbanja ili način ishrane. Možda ćete se odlučiti za više studije, naporniji rad ili ćete možda odlučiti da vam treba odmor i putovaćete po svetu. Sve su mogućnosti za promenu stalno tu oko vas.

Broj Pet će vam dati i hrabrost za hvatanje ukoštac sa svim ovim promenama.,To što vam numerologija savetuje da se prepustite toku nizvodno, ne znači da ne možete da kontrolišete ovu godinu i ono što će vam se dešavati u njoj. Da, promene će se dešavati svuda okolo i u skoro svakom aspektu vašeg života. I promene možete da vršite u hodu. Ako želite da u neke delove svog života unesete promenu, onda je ovo vreme da se te promene izvrše!

Numerologija vam savetuje i traži od vas da se ne brinete zbog toga. Umesto toga, prigrlite promene i iskoristite njihove prednosti kad god možete!

Ako je vaš bioritamski broj 6

Šestice će imati sve veće društvene obaveze u 2020. godini. To uključuje obaveze za porodične poslove. Ovo će biti godina za ljubav i romantiku. Imaćete neke dodatne zahteve kada je u pitanju vaša karijera. Možda budete pozvani da negde budete od pomoći u rešavaju nekih problema.

Numerologija kaže da će Šestice ove godine biti okružene sa mnogo ljudi i imaće obavezu da mnogo više komuniciraju sa njima. Mnoge stvari su mogle da pokrenu ovu promenu u vašem životu. Takođe, promeniće se i drugi aspekti vašeg života. Tu je pre svega društveni napredak ako budete radili dobro ili nazadovanje ako ne budete radili dobro. Sledi vam mnogo društvenih obaveza i drugi će više da zavise od vas. Provodićete više vremena s ljudima, a manje ćete biti sami.

Osećaćete kao da treba da stavite potrebe ostalih ljudi ispred vaših sopstvenih. To može da se dogodi bilo gde i sa bilo kim, s vašim partnerom, na poslu, kod kuće, pa čak i samo s prijateljima. Numerologija predviđa da će 2020. godina biti godina ljubavi i romantike. Možete upasti u ozbiljnu posvećenost svom ljubavnom partneru. Ova godina je dobra za brak.

Na domaćem frontu, Šestice će morati da posvete vreme za održavanje svog poslovnog prostora kao i kuće. Preuređivanje kao i kupovina potrebnoih predmeta za domaćinstvo biće vaša obaveza. Moraćete da održavate harmonične odnose sa svim članovima porodice.

Prethodnih godina ste se možda osećali kao da ste na vrhu sveta. Mislili ste da biste mogli da učinite sve što želite. Ove godine ćete verovatno osećati više zavisnosti od drugih. Ili sa druge strane, možete se osećati kao da su drugi više zavisni od vas. Stavljaćete brige drugih ispred svojih i moraćete da se sa njima ljubazno ponašate. Možda ćete morati nekome da pomognete da prevaziđe svoje zdravstvene probleme.

Ako nemate porodicu, onda je ovo godina na koju treba da se fokusirate kada su u pitanju prijatelji i romantična interesovanja. Ako već niste unutar neke veze, tada ste skoro dužni da uđete u jednu. Broj Šest je društveni broj i romansa je ono što sledi.

Sa vaše lične strane, vaš rast će biti malo usporen. Trebalo bi da pokušate da dovršite sve projekte koje imate. Dok budete pomagali drugima da povrate zdravlje, trebalo bi da vodite računa i o svom zdravlju. Ovo će vam pomoći da uživate u plodovima vaših nesebičnih napora prema porodici i društvu. Vaša porodica će zauzeti mnogo više vašeg vremena tokom 2020. godine. Cenite vreme koje provodite sa porodicom.

U narednim godinama, kada ćete imati drugi lični numerološki broj, verovatno ćete biti zauzetiji svojim životom i nećete imati vremena da provedete sa porodicom toliko vremena. Numerologija vam savetuje da bez obzira na novonastale situacije na koje budete nailazili u 2020. godini, potrudite se da ih iskoristite i ne dozvolite da vam zasmetaju.

Ako je vaš bioritamski broj 7

Sedmice u 2020. godini moraju da budu spremne za samoispitivanje i planiranje budućnosti. Ova godina za Sedmice može biti godina koja će poboljšati njihove duhovne snage. Možete pogledati unutar sebe i postati svesni svog razumevanja života u celini. Nakon godina užurbane aktivnosti, dolazi vreme u vašem životu kada bi trebalo da odvojite vreme za razmišljanje. Razmislite o svojim prethodnim dostignućima, o svojim neuspesima i razlozima koji su doveli do vaših uspeha i neuspeha. Ovo možete da radite kada odložite na stranu vaše poslovne aktivnosti i razmišljate o svemu u nekom tihom okruženju.

Ako je vaš lični numerološki broj za 2020. godinu Sedam, onda kao da ste dobili na lutriji! Poslednjih nekoliko godina je verovatno bilo uznemirujuće za vas, ali ove godine stvari bi trebalo lakše da se odvijaju. Nakon napornog rada i stresa sa kojim ste se suočavali u poslednjih nekoliko godina, vreme je da imate malu pauzu od toga.

Broj Sedam je poznat kao visoko duhovni broj. Možete naučiti puno od broja Sedam u raznim verskim tekstovima i legendama. Možete proširiti svoj život sagledavanjem nekih duhovnih stvari. Ako ste religiozni, onda bi ovo mogla da bude godina gde ćete još više praktikovati vašu religiju, duhovnost i meditaciju. Čak i ako ne verujete u religiju, učenje o tome može vam proširiti horizonte.

Ova 2020. godina je vreme da se opustite i odvojite malo vremena za sebe. Broj Sedam je broj koji vam donosi razmišljanje i samousavršavanje. Vreme je za neke od tih stvari. Iskoristite ovu godinu i sve stvari koje dolaze s tim. Numerologija vam sugeriše da neće biti štete ako zaustavite svoje aktivnosti i koncentrišete se na analizu nekih stvari koje ste radili u prošlosti kao i planiranja za budućnost.

Ove godine možete da pravite određene pauze tokom kojih ćete razmišljati o vašem budućem napretku. Možete da iskoristite vreme za obogaćivanje svog znanja kao i pohađanje posebnih kurseva koji vam mogu biti od koristi. Nepristrasan način da se mirno osvrnete unazad pomoći će vam u analizi vaših prethodnih aktivnosti.

Numerologija vam savetuje da u 2020. godini stimulišete desnu stranu mozga. Koristite svoje instinkte da biste dobili sveže i kreativne ideje kako da poboljšate svoj život. Možete da sednete na nekom mirnom i tihom mestu i da meditirate. Samo zamenite vaše negativne misli sa pozitivnim.

Broj Sedam nije poput ostalih brojeva. Naravno, njegov glavni fokus je usredsređivanje na samog sebe i stvaranje sebe boljom osobom. On to radi na različite načine, umesto da se fokusira direktno na jednu stvar. Zbog toga možete proširiti svoje vidike i postati bolja osoba kroz pažljivo planiranje. Jedan od načina na koji vam broj Sedam može pomoći u poboljšanju sopstvenog života u 2020. godini jeste podsticanjem da bolje organizujete svoj život. Planiranje je važan deo za broj Sedam.

Prognoze numerologije za 2020. govore da će ova godina vašeg života biti malo lakša od one ranije i lakše nego godine koje dolaze. Ne trošite bezveze ovo vreme! Planirajte unapred za vreme koje sledi. Što više planirate tokom mirnog vremena, to će manje užurban biti vaš život u budućnosti.

Iskoristite mudro ovo vreme. To ne znači da je potrebno da radite i učite cele godine. Pored toga, radite i stvari koje volite. Jedan od načina za vežbanje mozga je kreativan ili umetnički rad. Naučićete više ako radite stvari za koje mislite da su zabavne. Šta god odlučite da uradite, svakako nastavite da učite i proširite svoje horizonte u ovom delu života.

Numerologija vam savetuje da je vreme da se odmorite od stvari koje vam donose stres. Umesto toga, naučite više o stvarima koje volite. Istovremeno, ne dajte da se vaš mozak oseća prazno. Obavezno nastavite da ga punite novim činjenicama, znanjem i iskustvima. Iako vam je život možda ugodniji, ne zaboravite da planirate za teška vremena koja mogu da dođu u budućnosti. Sve u svemu, iskoristite ovu godinu i broj Sedam.

Ako je vaš bioritamski broj 8

Numerologija za broj Osam predviđa da je 2020. godina za dostignuća i nagrade. Želećete da budete ambiciozni u svom izgledu i mentalnoj snazi. Ovo, zajedno u kombinaciji sa vašim profesionalnim mogućnostima će vam pomoći u postizanju vaših ciljeva. Mogućnosti za širenje i rast vaših poslovnih aktivnosti su sjajne tokom 2020. godine.

Ova godina će vas nadahnuti da donosite glavne odluke u svom životu. Ovo je vreme da preduzmete akcije na onome što ste pažljivo planirali a naglasak je na ostvarenju vaših ciljeva. Poslednjih nekoliko godina verovatno vam je bilo teško.

Nakon što je nestao stres koji ste imali tokom 2019. godine, vreme je da opet počnete vredno da radite. Na svu sreću, ne morate da radite toliko naporno kao ranije u prethodnim godinama. Ovo što ćete da radite u 2020. godini verovatno ste planirali prethodnih godina. Ako ste tako uradili, ovo bi trebalo da bude relativno laka godina. Ako niste planirali, onda stvari mogu biti malo naporne za vas.

Broj Osam, barem u vašem ličnom numerološkom horoskopu, je broj za napredak. Iako će ova godina biti puna napornog rada, takođe bi trebalo da vam donese i dosta nagrada za to. Ove nagrade mogu da se izraze kroz vašu poslovnu karijeru, kao i u ostalim aspektima vašeg života. Ova godina treba da bude godina u kojoj će se vaš naporan rad iz prethodne godine konačno isplatiti.

Numerologija predviđa da će Osmice ostvariti važan napredak u profesionalnom i poslovnom polju života. Takođe, morate se koncentrisati na poboljšanje svog finansijskog statusa. Mnogo prilika će vam se ukazati za povećanje finansija.,Ove godine ćete morati da koristite vaše kreativne ideje kojima ćete uklanjati prepreke na putu vašeg napretka i postizanja vaših profesionalnih i novčanih ciljeva.

Godina pred nama obećava vam potrebnu snagu i samopouzdanje. Vaše veštine upravljanja i vaša sposobnost da vaš poslovni tim ponesete na veće visine će vam pomoći da uspete u svojim postojećim i novim poduhvatima. Nalazite se u zenitu vašeg devetogodišnjeg ciklusa i vaša snaga i položaj dostigli su najviši nivo.

Učenje dosta novih stvari stvari će pomoći da se istaknete u gomili. Ovo će vam pomoći da se istaknete i na poslu, kao i da postanete mnogo zanimljivija osoba za druge ljude. Ovo bi trebalo da bude i godina vašeg opšteg mira gde bi trebalo da odmorite i svoje telo i um. Sjajna stvar koju bi ove godine trebalo da učinite je rad na sebi. Svake godine bi trebalo da pokušavate da učinite sebe boljom osobom, ali ove godine je veća verovatnoća nego ikad da će vam se to isplatiti.

Kada je u pitanju poboljšanje samog sebe, vrlo je važno da se ne radi samo na vašim trenutnim veštinama, već da steknete i neke nove veštine i znanja. Takođe je važno biti kreativan u ovoj godini kao i biti svoj. Ne uzimajte 'Ne' za odgovor. Radite ono što vas čini srećnim. Ako uradite dovoljno dobro ono što morate da uradite i ono što vi želite da uradite, tada ćete verovatno dobiti pozitivnu pažnju koju želite. Biti svoj je takođe način da se istaknete i napredujete kao ličnost. Ne možete napredovati ako niste iskreni prema sebi.

Ako je vaš lični broj u 2020. godini broj Osam, imali ste zaista sreću na ovom životnom putu. Broj Osam je jedan od najboljih brojeva koje čovek može da ima. Verovatno ćete se osećati kao da ste na vrhu sveta ove godine. Iskoristite ovo vreme i radite sve što želite. Ovo je godina da uspete. Ako ste dobro radili prethodne godine, onda će vam ova godina dati vetar u leđa.

Ako je vaš bioritamski broj 9

Numerologija predviđa da je 2020. godina za Dvetke godina kada treba da prave zalihe, kao i da se bave dobrotvornim radom. Ovo je godina kada društvu treba da vratite nešto bogatstva koje ste stekli od njega.

Ljubav može biti u vazduhu za neke od vas tokom godine. Vi ste na kraju vašeg devetogodišnjeg ciklusa. Ima smisla da se osvrnete nazad i kritički proučite svoje prethodne postupke. Ako ste bili srećni s njima, možete i da nastavite s njima. Ali ako želite neke strukturalne promene, možete ih izvršiti.

Možda ste osetili da je 2019. godina za vas prošla lako i kao da ste puno napravili u vezi vašeg napretka. Ove 2020. godine, kada je vaš lični broj godine Devet, stvari će biti malo drugačije. Od poslednjih nekoliko godina trebalo bi da vam je lakše nego prethodnih. Ovo je vaša godina kada treba da podelite svoju dobru sreću sa drugima. Budite velikodušni.

Ova godina je idealna za ispitivanje starih sistema verovanja na kojima ste zasnivali vaše akcije. Vreme je da ih promenite ako ne rade kako treba. Formirajte novi set ideja i uverenja koji se mogu isprobati ubuduće. Numerologija vam predviđa uspešan završetak postojećih poduhvata koji su pred vam pre nego što započnete sledeći ciklus od devet godina koji bi trebalo da krene sledeće godine.

Ako mislite da vam je poslednjih osam godina bilo dobro, onda bi ovo moglo da bude vreme za razmišljanje da naučite i druge ljude onome što ste vi naučili. Šta god da uradite, pokušajte da pomognete drugima jer će verovatno i drugi pomoći vama. Ako ne mislite da su vam poslednjih osam godina bile tako sjajne, ovo je vaš trenutak da to promenite. Vi ste gospodar svoje sudbine, vi ste taj koji donosi odluke.

Možda ćete se osećati kao da bežite od užurbanog života koji ste imali ovih godina. Možda ćete želeti da provedete svoje vreme u nekoj šumi ili na nekoj mirnoj morskoj plaži. Ako vas zanima neka kreativna umetnost, možete da se okušate u učenju neke od njih.

Sledeće godine ćete moći da započnete svoj ciklus iznova. Ovo je vreme da do tada isplanirate kako da učinite život boljim. Radite stvari koje volite, radite stvari zbog kojih ste srećni i pronađite nove koje će vas okupirati. Jednom kada pronađete ono što želite, možete početi da planirate kako ćete promeniti svoj život tokom vašeg sledećeg ciklusa da biste ga učinili boljim od ovog sad. Bez obzira na to šta se desi, potrudite se da iskoristite sve najbolje od ove godine.

Autor: I.P.