DNEVNI HOROSKOP: LEPA VEST ZA RAKOVE! Period pred vama idealan je da započnete sa nekim projektom koji planirate već duže vreme!

OVAN

Niste sigurni da li da potražite pomoć? Trenutno ste okupirani problemima koji nemaju nikakve veze sa vama i to vas iscrpljuje? Ukoliko razmišljate da pružite nekom pomoć, dobro razmislite jer ćete na taj način zapostaviti svoje potrebe. Sve dok vas tuđi problemi ne ugrožavaju, to je dobro, ali isto tako odlaže i vaše probleme sa kojima ćete kad-tad morati da se suočite.

BIK

Nalazite se usred sjajne godišnje tranzicije i prepuni ste energije. Spremni ste za akciju i preuzmanje rizika. Ključ za održavanje ovako srećnog perioda je komunikacija. Trenutno ste sposobni za multitasking. Ikoristite ga u najboljem mogućem smislu: povežite se sa bitnim ljudima i saznajte šta je to što vas usrećuje.

BLIZANCI

RAK

LAV

DEVICA

VAGA

ŠKORPIJA

STRELAC

JARAC

VODOLIJA

RIBE

Danas ćete ostati bez argumenata. Vi ste otvoreni i pažljivi, ali ako drugi to koriste, vi zauzimate ofanzivan stav. Konflikti su vrlo često sastavni deo svake veze. Iskoristite to da naučite nešto. Nemojte prenagliti i pretvoriti to u veći problem nego što jeste.