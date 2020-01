NE ZAPOSTAVLJAJTE ZDRAVLJE: Ovih sedam horoskopskih znakova tokom 2020. mogu biti u ozbilnoj opasnosti!

Kada se čovek svakodnevno duhovno uzdiže živeći umereno, čineći dobra dela i blagodareći Bogu za sve što ima i nema, onda obično egzistira uživajući u izobilju i dobrom zdravlju. Međutim, ima i onih koji sebe stavljaju na zadnje mesto zapostavljajući ono najdragocenije u životu, a to je zdravlje. U redovima koji slede pročitajte koji astrološki znaci treba da povedu računa o zdravlju u 2020. godini.

OVAN

Ukoliko ste rođeni u trećoj dekadi znaka Ovna, treba da povedete računa o zdravlju tokom cele godine jer će tranzitni Saturn praviti napet kvadrat prema osetljivoj tački na kojoj se u trenutku vašeg rođenja nalazilo Sunce. Mogući su problemi sa čestim glavoboljama, sinusima, očnim pritiskom, gornjom vilicom a biće i onih koji će muku mučiti sa neuralgijama i upalom uha. Usporite ritam. Stres svedite na minimum i nemojte burno reagovati na provokacije kako unutar kuće tako i na poslu. Što više boravite na svežem vazduhu kako biste srcu i mozgu obezbedili dovoljno kiseonika. Pijte magnezijum i posećujte sveta mesta jer vam je smirenje preko potrebno.

BIK

Predstavnici prve dekade znaka zemljanog Bika vuku probleme iz prošle godine tako da su moguće reprize neprijatnosti sa kojima su se već jednom suočili. Tranzitni Uran je u vašem znaku i ukazuje na period buntovništva, nemira, stresa, pružanja otpora prema promenama i učestvovanje u raspravama sa autoritetima u vašem životu, a to mogu biti roditelji ili poslodavci. U 2020. možete osetiti usplahirenost ili čudno osećanje u telu koje će biti praćenje drhtanjem. Neki će imati osećaj kao da si priključeni na struju. Važno je boraviti što više u prirodi i uzemljiti višak energije kroz obradu zemlje, sadnju cveća, voća i povrća ili kroz boravak u selu i šumi. Bikovi treba da se pripaze gojaznosti, hormonalnog disbalansa, grlobolje ali i da prekontrolišu rad štitne žlezde. Neki će muku mučiti i sa vratnim delom kičme. Raznovrsna ishrana uz izbegavanje šećera i rafinisanih proizvoda je veoma poželjna u ovoj godini.

RAK

Osobe koje su rođene u trećoj dekadi vodenog i kardinalnog Raka mogu se suočiti sa tegobama u abdomenu. Naglašene su iritacije u vezi sa želucem, dijafragmom, probavom, a neki će imati problema i sa leđima. Tokom 2020. moguć je osećaj stalnog umora i pospanosti pa što više boravite van kuće, a nakon dolaska s posla obavezno dremajte pa makar i pola sata jer će vam to pomoći da se opustite i brzo odmorite. Brige su moguće i zbog roditelja ili starijih članova vaše porodice. S vremena na vreme pojavljivaće se tuga, suze i osećaj kako se ceo svet ruši. Izdržite! Molite se Bogu i menjajte ponašanje. Dosta ste bili sluga drugima. Vreme je da se posvetite sebi i ojačate imunitet koji je počeo da slabi. Pojedini Rakovi iz treće dekade imaće psihosomatske tegobe, gorušicu i prolazne iritacije sa kožom zbog neispoljavanja emocija.

LAV

Pripremite se za životne turbulencije i neprijatne preokrete ako ste rođeni u prvoj dekadi vatrenog i fiksnog znaka Lava. Naime, ulazak Saturna u Vodoliju označava dolazak stresnog ciklusa koji će vama posebno smetati te vam savetujem da se smirite, sklonite u svet molitve i tišine kad god budete mogli. Opozcija Saturna s vašim natalnim Suncem ukazuje na pojačan puls, ubrzan rad srca, vrtoglavice, nemoć, duboke uzdisaje i probleme sa leđima. Otac, šef ili deda mogu imati zdravstvenih problema takođe. Dva veoma osetljiva perioda su od 22 marta do 01. jula, kao i od 18.12.2020. do početka marta 2021. godine. Obavezno prekontrolišite srce, krvni pritisak i promenite sve loše navike. Oni koji budu i dalje egoistični biće prinuđeni da se promene, zato je važno svesno već sada krenuti sa promenom ponašanja i shvatanja života.

ŠKORPIJA

Vama iz prve dekade znaka vodene i fiksne Škorpije već godinu dana ne prija tranzit planete Uran kro znak Bika. Opozicija ove planete prema vašem natalnom Suncu biće na snazi i tokom 2020. godine. Ako protekle godine niste želeli da promene sprovedete u delo i da svesno krenete sa ostavljanjem loših navika, sada ćete biti primorani da se pozabavite svojim zdravljem. Mogući su periodi anksioznosti, frustracije, ljutnje, ljubomore, ogorčenosti i osvetoljubivosti pa vam savetujem da utehu pronađete u duhovnosti i čitanju psihološke literature koja će vam pomoći da shvatite po kom principu se nižu određeni događaji u životu osobe koja ne preduzima ništa da preokrene situaciju u svoju korist. Aspektovana je impulsivnost uz iznenadne događaje u porodici, stres preko roditelja i nadređenih na radnom mestu. Sve više će vam smetati timski rad pa ćete razmišljati o pokretanju sopstvenog biznisa što i nije tako loša ideja. Pripazite na urogenitalni trakt. Ako ste žena, redovno idite na ginekološke preglede.

JARAC

Tranzitni Saturn ove godine završava svoje dugo putovanje kroz vaš znak. Ako ste lice koje je rođeno u poslednjoj dekadi zemljanog i kardinalnog Jarca, treba da znate da su moguće neprijatnosti tokom 2020. godine i to u periodu do sredine proleća, a potom od jeseni pa sve do kraja godine. Znam da ste umorni od života i iskušenja koja su vas pritisla, ali ovo je period koji nazivamo učenje kroz mučenje. Nemojte biti kivni na točak sudbine koji se okreće u pravom smeru, ali vi sada niste u stanju da spoznate da je svaka prepreka blagoslov sa neba i da ćete nakon izlaska Saturna iz Jarca shvatiti da se sve dešavalo za vaše dobro. Posetite stomatologa i proverite stanje u obe vilice pomoću ortopanskog snimka. Veoma je važno skenirati korenove zuba i izlečiti sve što nije zdravo. Aspektovane su tegobe sa kičmom, zglobovima i kostima generalno, a biće i melanholije, strahova i panike s vremena na vreme. Post je za vas idealn lek, kao i boravak u manastirima i crkvama. Izbegavajte odlazak na planine ako vam je natalno Sunce oko 22 stepena Jarca.

VODOLIJA

Ukoliko pripadate znaku Vodolije iz prve dekade, vreme je da povučete ručnu i čuvate svaki atom energije koju imate. Izbegavajte naporne poslove i nerviranja jer ulazak Saturna u vaš vazdušni znak od proleća pa na dalje ukazuje da ćete osećati nemir, strah, umor, a nisu isključene ni vrtoglavice i neprijatnosti u potiljku kroz koji cirkuliše kiseonik do mozga. Klonite se svakog mogućeg stresa i sukobljavanja sa muškim svetom pogotovo. Bilo bi dobro da posetite lekara i da preventivno prekontrolišete krvnu sliku i pritisak. Aspektovana je iscrpljenost nervnog sistema. Izbegavajte gužvu, buku i negativne ljude. Mogući su grčevi u nogama, bolovi u preponama i tahikardije koje ne smete zanemarivati. Oni koji imaju hronične probleme sa proširenim venama i otečenim nogama treba da posebno povedu računa o redovnom uzimanju lekova te da s vremena na vreme posete svog lekara.

Napomena: Ovaj horoskop nije zamena za profesionalnu lekarsku dijagnostiku. Sve zdravstvene probleme rešavajte isključivo kod nadležnog porodičnog lekara.

Astrolog Velimir Remić