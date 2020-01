DNEVNI HOROSKOP: Ovom znaku emocije će biti potpuno poljuljane, dok će BIKOVI biti puni sumnji i strahova!

OVAN

BIK

BLIZANCI

Što se položaja planeta tiče, očekuju vas promene i transformacije kada je emotivni život u pitanju. I vi i vaš partner već duže vreme odlažete razgovor i rešavanje nekih pitanja koja su vezana za budućnost. Obavite to danas, bilo da se radi o zajedničkoj budućnosti, zajedničkom putovanju ili nekim nesuglasicama.

RAK

Danas vam zvezde donose neki razdor kada je vaš odnos sa partnerom u pitanju. Sve dok ne počnete da paničite, moći ćete sve da rešite i da izvučete dobru lekciju. Ako, sa druge strane, pustite da emocije prevladaju razum, rasprava će se pretvoriti u pravu katastrofu. Budite prijatelji s svojim partnerom. To je ključ za uspešnu vezu.

LAV

DEVICA

VAGA

Vaš prirodni talenat da konfliktne situacije i ljude vraćate u harmoniju bi mogao doći do izražaja. Mogli biste upasti u neku raspravu sa osobom do koje vam je stalo. Ako ona bude upala u vatru emocija i strasti, budite vi ta osoba koja će smiriti situaciju. Ako i budete morali da popustite, nemojte biti sujetni, uradite to i bićete apsolutni pobednik.